FOTO:Bistveno je slišati tisto, česar nekdo ne more izgovoriti

»Pandemija ni beseda, ki se jo izreče zlahka ali nepazljivo. To je beseda, ki lahko, če se jo uporabi na napačen način, izzove strah ali neutemeljeno razmišljanje o tem, da je boj končan, vse to pa lahko vodi v nepotrebno trpljenje in smrt.« S temi besedami je dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), 11. marca razglasil globalno pandemijo covida-19. Dodal je še, da je to prva pandemija, ki jo je izzval koronavirus, pa tudi prva, nad katero je mogoče vzpostaviti nadzor.Od takrat je minilo šest mesecev. Za covidom-19 je v tem času umrlo več kot 900.000 ljudi, zbolelo pa jih je ...