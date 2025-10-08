  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Mnogi še vedno ne verjamejo, da bi lahko trumponomika uspela

    Nekateri so črnogledi, drugi ZDA tudi za tretje četrtletje napovedujejo 3,8-odstotno rast.
    Tudi med obiskom kanadskega premiera Marka Carneyja je bilo jasno, da ameriški predsednik Donald Trump nič kaj ne popušča pri gospodarski politiki. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
    Galerija
    Tudi med obiskom kanadskega premiera Marka Carneyja je bilo jasno, da ameriški predsednik Donald Trump nič kaj ne popušča pri gospodarski politiki. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
    Barbara Kramžar
    8. 10. 2025 | 19:54
    8. 10. 2025 | 20:48
    4:48
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Trumpova doktrina Naredimo Ameriko spet veliko se še ni sesula v prah, kot od njegovega nastopa v Beli hiši napovedujejo črnogledi.­ Globalna investicijska banka UBS je septembra s 93 odstotki verjetnosti še za letos napovedovala recesijo, dvom o dolarju naj bi spodbujal rast cen zlata in kriptovalut.

    Trumpovi privrženci raje poudarjajo 3,8-odstotno rast v drugem četrtletju in nove velike trgovinske presežke. Inflacija je z 2,9 odstotka še oddaljena od idealne dvoodstotne ravni, je pa veliko nižja od skoraj petodstot­ne povprečne iz časov prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Nacionalna garda v ameriških mestih

    Trumpove domače fronte: proti kriminalu, migrantom, mamilom, Antifi ...

    V Portlandu, Chicagu, Washingtonu in drugje se križajo predsednikove fronte. Leto pred vmesnimi kongresnimi volitvami je najpomembnejša notranjepolitična.
    Barbara Kramžar 6. 10. 2025 | 20:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump obljublja, da bo nevarna mesta »poravnal« eno za drugim

    Predsednik hoče poravnati problematična demokratsko vodena mesta, nasprotniki se bojijo redne vojske na ulicah.
    Barbara Kramžar 2. 10. 2025 | 22:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obračunavanje z levičarstvom

    Trumpov pohod skozi ameriške univerze

    Bela hiša podi rasne in spolne standarde ter antisemitizem, kritiki pa se v »živahnem trgu idej« bojijo cenzure.
    Barbara Kramžar 3. 10. 2025 | 19:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška vlada lahko opravlja le najnujnejša opravila

    Demokrati zahtevajo ohranitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, republikanci jih obtožujejo podpore ilegalnim priseljencem.
    Barbara Kramžar 1. 10. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Umetna inteligenca je ultimativni test človeštva

    Roman Zidarn o tehnologijah kot gonilu kapitalskega trga in vlogi umetne inteligence za razvoj družbe.
    Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

    Priložnost za vlagatelje tudi prehod energetskega sektorja

    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAgospodarstvoDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    Liga NLB

    Vinarji pokazali zobe pivovarjem, slaba generalka Celja v Ormožu

    V sedmem kolu državnega prvenstva v rokometu je Jeruzalem odščipnil točko Celju Pivovarni Laško, ki bo v soboto v Belgiji začelo tekmovanje v pokalu EHF.
    Peter Zalokar 8. 10. 2025 | 21:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropska zmaga

    Vilčnikova in Dolinarjeva zadeli za lepo popotnico Mure

    Nogometašice Minska na celotni tekmi kvalifikacij evropskega pokala niso sprožile niti enega strela v okvir vrat Sare Nemet. Povratna bo v nedeljo.
    8. 10. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Mnogi še vedno ne verjamejo, da bi lahko trumponomika uspela

    Nekateri so črnogledi, drugi ZDA tudi za tretje četrtletje napovedujejo 3,8-odstotno rast.
    Barbara Kramžar 8. 10. 2025 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja naj bi bila razlog za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja s sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Večina sindikatov v bran pokojninski reformi

    Referendum: Pobudniki začeli zbirati podpise. Šest sindikalnih central jih ne podpira in vztraja pri sprejetem zakonu.
    Barbara Hočevar 8. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Mnogi še vedno ne verjamejo, da bi lahko trumponomika uspela

    Nekateri so črnogledi, drugi ZDA tudi za tretje četrtletje napovedujejo 3,8-odstotno rast.
    Barbara Kramžar 8. 10. 2025 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja naj bi bila razlog za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja s sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Večina sindikatov v bran pokojninski reformi

    Referendum: Pobudniki začeli zbirati podpise. Šest sindikalnih central jih ne podpira in vztraja pri sprejetem zakonu.
    Barbara Hočevar 8. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo