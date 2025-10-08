Mnogi še vedno ne verjamejo, da bi lahko trumponomika uspela

V nadaljevanju preberite:

Trumpova doktrina Naredimo Ameriko spet veliko se še ni sesula v prah, kot od njegovega nastopa v Beli hiši napovedujejo črnogledi.­ Globalna investicijska banka UBS je septembra s 93 odstotki verjetnosti še za letos napovedovala recesijo, dvom o dolarju naj bi spodbujal rast cen zlata in kriptovalut.

Trumpovi privrženci raje poudarjajo 3,8-odstotno rast v drugem četrtletju in nove velike trgovinske presežke. Inflacija je z 2,9 odstotka še oddaljena od idealne dvoodstotne ravni, je pa veliko nižja od skoraj petodstot­ne povprečne iz časov prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna.