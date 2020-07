Biti Bezos za en dan

Mož, ki je svojo poslovno pot začel leta 1994 v garaži, je tudi dobrodelen, za ta namen je doslej odštel vrtoglavih 1,7 milijarde evrov. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

Najbogatejši zemljanje svoje že tako izjemno bogastvo ondan v enem samem dnevu povečal za 11 milijard, na 163 milijard evrov. Medtem ko množice ljudi po svetu zaradi posledic koronavirusa ostajajo brez dela in ne vedo, kako bodo preživele do jutri, je ustanovitelju spletnega velikana Amazon kriza dala pospešek, kakršnega merilci utripa superbogatih pri Bloombergu ne pomnijo.Naj še kdo reče, da kriza ni priložnost! Bezos bi s svojim premoženjem lahko kupil štiri velike britanske banke, so izračunali pri britanskem dnevniku Guardian. Bezosovo bogastvo je približno enako štirim letnim bruto domačim proizvodom Slovenije in celo BDP velikih in za Slovenijo vzorno uspešnih držav, kakršna je, denimo, Madžarska, se ob Jeffovem kupu denarja zdi kot klavrn palček.Mož, ki je svojo poslovno pot začel leta 1994 v garaži, je tudi dobrodelen, za ta namen je doslej odštel vrtoglavih 1,7 milijarde evrov. In naj še kdo reče, da v zagovor bogatim tako pogosto uporabljan argument ekonomije »trickle down« (po domače je to pronicanje bogastva od bogatejših k revnejšim) ne deluje.Medtem ko se navadni smrtniki napol v šali in napol zares sprašujemo, kako je videti milijon evrov v živo, v kako veliko torbo stlačiš sto tisočakov v bankovcih po sto evrov, kaj bi naredil z desetimi milijoni, če bi mi padli z neba, in podobne neumnosti, bi bilo zanimivo videti v plešasto Bezosovo glavo.Kakšna vprašanja si on zastavlja? Ga skrbi, da se bo okužil s koronavirusom? Ali bo jeseni imel dovolj denarja za drva in kurilno olje, ga verjetno ne skrbi, morda pa se tako kot kdo, ki mu uspe pravočasno zbrati za kurilno olje, vpraša, ali sem srečen. Bogat bi zagotovo lahko bil še bolj, ampak ali bi lahko bil še bolj srečen? Sem mar pohlepen, če si želim še več sreče? Se to sprašuje Bezos? Ne vem. Vem pa, da se to sprašujem jaz.