Biti evropski ščit

Medtem ko so najvišji predstavniki evropskih institucij drug ob drugem sedeli ob majhnem oknu vojaškega helikopterja, so se pod njimi številni, ki so zbežali pred nasiljem, znašli v novem. Toda voditelji so bili videti zadovoljni. Z višine je bil svet videti tako, kot so si ga zamislili. Grčija je – tudi tokrat in ob pomoči Frontexa – opravila svojo nalogo. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen jo je pohvalila, Grčija, je dejala, je evropski ščit.Samo v noči pred visokim obiskom so aretirali 45 ljudi. Več kot pet tisočim na begu, med njimi so bile ženske in otroci, pa so oboroženi policisti preprečili vstop ...