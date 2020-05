FOTO:»Biti temnopolt v Ameriki ne bi smela biti obsodba na smrt«

Preberite tudi: Med sporno intervencijo na zgrešenem naslovu ustrelili reševalko

FOTO: Stephen Maturen/AFP

Varnostnik, s katerimi ni bilo težav

Protestnike so policisti razgnali s solzivcem. FOTO: Stephen Maturen/AFP

Protestniki zahtevajo aretacije policistov

FOTO: Stephen Maturen/AFP

V New Yorku odpoved zaradi rasističnega izpada

Na medmrežju je postal viralen posnetek ženske, ki jo je temnopolti moški v newyorškem Centralnem parku opozoril, da mora imeti psa na povodcu. Opozoril jo je na oznako, ki zapoveduje povodce, reagirala je tako, da mu je zagrozila, da bo poklicala policijo in jo obvestila, da Afroameričan ogroža njeno življenje. To je zatem tudi storila.



Posnetek si je na družbenih omrežjih ogledalo več deset milijonov ljudi. Ženska se je sicer kasneje opravičila, a je ostala brez službe. Obtožili so jo tudi krutega ravnanja s psom, ki ga je morala vrniti v zavetišče.

Župan Minneapolisaje v torek odpustil štiri policiste, ki so bili vpleteni v nasilno aretacijo temnopoltega osumljenca, med katero je ta umrl. Frey se je pri tem opravičil vsej temnopolti skupnosti v mestu in primer zdaj preiskuje FBI. Družina pokojnega je najela odvetnika, v torek pa so že potekali nasilni protesti.Incident v Minneapolisu bi minil brez težav za policiste, ki so trdili, da se je 46-letniupiral aretaciji, če ne bi bilo mimoidočih in njihovih kamer. Posnetek, ki je povzročil odpustitev policistov, sicer ne prikazuje, kaj se je dogajalo prej. Kaže pa, kako policist kleči na vratu temnopoltega brez majice in mu pritiska glavo v asfalt.»Biti temnopolt v Ameriki ne bi smela biti obsodba na smrt. Pet minut smo gledali, kako beli policist pritiska koleno na vrat temnopoltega človeka. Pet minut. Ko nekdo prosi za pomoč, je treba pomagati. Policist je odpovedal na najbolj temeljni človeški ravni,« je dejal župan.Na posnetku je slišati prepir med policisti in mimoidočimi, ki so slišali Floyda, kako prosi policista, naj ga spusti, ker ne more dihati. Policisti so ljudem odgovorili, da če lahko govori, potem lahko diha. Kmalu ni več ne govoril in ne dihal in reševalci so ga nepremičnega naložili v vozilo in odpeljali v hladilnico.Policisti trdijo, da je Floyd ustrezal opisu osumljenca za ponarejanje v trgovini in se upiral aretaciji. Pritiskanje osumljenca s kolenom ob asfalt je v priročniku policije Minnesote navedeno kot ustrezen način za obvladanje človeka, a je treba paziti, da se ga ne zaduši.Lokalni mediji poročajo, da je bil priseljenec iz Teksasa zaposlen kot varnostnik v restavraciji in z njim ni bilo težav. Lastnik restavracije je dejal, da je bil dober prijatelj, dober človek in dober najemnik stanovanja. Sodelavci so ga imeli radi.Poleg preiskave FBI in državne policije Minnesote poteka tudi notranja preiskava policije Minneapolisa, ki sicer, kar zadeva podobne polomije, enakopravno obravnava vse rase. Leta 2017 je temnopolti policist ustrelil in ubil belo žensko, ki je prijavila spolni napad. Policist je dobil le 12 let zapora.V torek so se na ulici, kjer je Floyd umrl, zbrali protestniki, ki so zahtevali aretacije »rasističnih policajev«, nato so se odpravili do policijske postaje in polomili nekaj oken ter policijski avto in postajo pobarvali z grafiti. Protestnike so policisti potem razgnali s solzivcem.Floydovo smrt je obsodila tudi senatorka slovenskega rodu iz Minnesote, ki je v igri za podpredsedniško kandidatko demokratske stranke, čeprav skoraj zanesljivo to ne bo postala, potem ko jepovzročil razburjenje z izjavo temnopoltemu radijskemu voditelju, da ni črn, če se ne more odločiti zanj, pač pa zaBiden se je šalil, vendar se je moral potem hitro opravičiti zaradi dolgega jezika, ker so temnopolti aktivisti grozili z odvzemom volilne podpore demokratom, ki jih jemljejo kot nekaj samoumevnega. Aktivisti Bidna opozarjajo, naj si ne drzne izbrati Klobucharjeve, ki se je temnopoltim zamerila pred dvema desetletjema kot tožilka v Minnesoti.