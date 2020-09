Bitka ranjenih strankarskih klanov

Nepredvidljiva sobota

Želko Kolar, umirjeni krapinsko-zagorski župan, ima vse več strankarskih simpatij. FOTO: Damira Krajac/Cropix

Današnji dan bo za članstvo SDP, največje poraženke na julijskih parlamentarnih volitvah in še vedno največje opozicijske stranke, eden pomembnejših. Za položaj predsednika, naslednika, ki je po polomu na volitvah odstopil, se poteguje pet kandidatov. Pričakovanja članstva so precejšnja.inso kandidati, ki so trdno odločeni, da bodo SDP spet popeljali v pravo smer in pokrpali vse razpoke, ki v stranki nastajajo že leta. »Nisem edina, ki je že leta 2013 in vse do danes opozarjala, kaj se bo zgodilo, če ne bo sprememb. Leta 2015 sem napisala pismo vodstvu stranke, v katerem sem opozorila, kam bodo pripeljali negativna kadrovska selekcija, klientelizem in življenje v balončku,« je za Delo povedala nekdanja članica stranke, ki so jo zaradi predolgega jezika vrgli iz stranke. Po njenem se v stranki ni nič spremenilo, bitka klanov se nadaljuje, na eni strani so pripadniki, ki ga je leta 2016 na čelu stranke zamenjal Davor Bernardić, na drugi Bernardićevi zagovorniki. Tudi kandidatom, ki se zdaj potegujejo za vrh, nekateri člani očitajo, da pripadajo tej ali oni struji, kar vsi v en glas zavračajo.Kakorkoli, volitve bodo nepredvidljive, odgovor, kdo bo tisti, ki bo začel graditi novo SDP na ruševinah stare, kdo bo po treh parlamentarnih porazih stranko vnovič popeljal na pota stare slave, pa bo treba počakati do nocoj, ko naj bi bili izidi po napovedih že znani. Članstvo bo tako odločalo med izkušenim poslancem (Peđa Grbin), mladim upom (Mirela Ahmetović), prvim človekom krapinsko-zagorske županije (Željko Kolar), strankarskim anonimnežem (Marino Percan) in prekaljenim veteranom (Ranko Ostojić).Največ možnosti za zmago že v prvem krogu analitiki pripisujejo dolgoletnemu poslancu Peđu Grbinu, ki je bil izbran v sabor s preferenčnimi glasovi, čeprav je bil na strankarsko-koalicijski listi na julijskih parlamentarnih volitvah na zadnjem mestu in sodi v Milanovićevo strujo, kar naj bi bil zanj velik minus. Tik za petami mu je župan Željko Kolar, ki je, kot pravijo viri iz stranke, v zadnjem času med članstvom zgradil močno podporno mrežo, njegova sporočila pa so umirjena in odmerjena. Kakor je slišati, sodi v krog privržencev dosedanjega strankarskega šefa Bernardića in tudi, dolgoletnega podpredsednika stranke, ki je po Bernardićevem odstopu vršilec dolžnosti šefa stranke.Današnji dan bo na Iblerjevem trgu v Zagrebu, kjer ima sedež SDP, živahen. Članstvo bo namreč poleg predsednika volilo tudi strankarske organe. In če nekateri napovedujejo za predsedniški položaj bitko klanov, se kuha tudi pri volitvah za organe. Zaplet je nastal, kot pravi dolgoletni član Ivan Račan, sin nekdanjega šefa, ker ni logično, da je na glasovalnih lističih najviše tisti, ki je najdlje v stranki. »Skratka, dlje si v stranki, višje si na glasovalnem listku. To je zame diskriminatorno,« je dejal Račan.