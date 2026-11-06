Bitka za Belo hišo se že začenja

Demokrati še vedno nazdravljajo zaradi rezultatov vmesnih volitev, toda ameriški politični vrh pogled že usmerja na naslednjo volilno bitko: tekmo za Belo hišo leta 2028. Ker Donald Trump po ustavi ne more kandidirati za tretji mandat, bosta morali obe veliki stranki poiskati predsedniškega kandidata. Nekatere najuspešnejše predsedniške kampanje so se začele kmalu po vmesnih volitvah. Trump je svojo zmagovito kampanjo za volitve leta 2024 začel novembra leta 2022 v Mar-a-Lagu, Barack Obama pa je kampanjo za volitve leta 2008 začel februarja leta 2007. To pomeni, da bodo kandidati v prihodnjih tednih začeli nagovarjati donatorje, obiskovati zvezne države, v katerih potekajo primarne volitve, ter se pri strokovnjakih za javnomnenjske raziskave in političnih strategih zanimati o svojih ...