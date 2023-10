Bitka za prestiž v času vojne

V nadaljevanju preberite:

Današnji videokonferenčni vrh voditeljev naj bi po veliki zmedi, kakofoniji in notranjih trenjih prvih dni pokazal enotnost EU. »Bližnji vzhod ni igrišče za tekmo egov« je dejal visoki uradnik EU. Po včerajšnji skupni izjavi naj bi pogled usmerili vnaprej.

Izzivi so številni, tudi tveganje širjenja konflikta in migracijskega vala. Konsenz v Uniji je glede pravice Izraela do obrambe v skladu z mednarodnim (humanitarnim) pravom. EU pričakuje veliko od sodelovanja z regionalnimi in mednarodnimi partnerji.

Pojavljajo se strahovi glede destabilizacije sosednjih držav, kjer je že tako veliko beguncev. Pogovori z državami, kot sta Katar in Egipt, tudi glede osvoboditve talcev. Pred očmi da bi morali imeti trajno rešitev - dve državi.