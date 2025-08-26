  • Delo d.o.o.
    Svet

    Je bivši general in trenutni veleposlanik morebitni bodoči predsednik Ukrajine?

    Po februarskem pogovoru v Beli hiši je J. D. Vance stopil v stik z nekdanjim ukrajinskim generalom. Kaj želi od njega?
    Po fiasku v Ovalni pisarni je bil Zalužni eden glavnih kandidatov za morebitnega novega voditelja Ukrajine. FOTO: Oleksandr Ratušnjak/Reuters
    Galerija
    L. Š.
    26. 8. 2025 | 10:03
    26. 8. 2025 | 10:21
    6:17
    A+A-

    V začetku marca, tri dni po za Kijev bolečem soočenju Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega, so v Washingtonu nekateri odkrito razmišljali o načrtu za zamenjavo ukrajinskega predsednika.

    Ekipa ameriškega podpredsednika J. D. Vancea je poklicala Valerija Zalužnega, veleposlanika v Združenem kraljestvu in nekdanjega glavnega poveljnika ukrajinske vojske. Po posvetu z vodjo predsedniškega urada je Zalužni klic zavrnil. V Beli hiši so potezo sicer opisali kot »standardni diplomatski stik«, vendar je Guardian razkril drugačne ambicije ameriške ekipe.  

    Po fiasku v Ovalni pisarni je bil Zalužni eden glavnih kandidatov za morebitnega novega voditelja Ukrajine. Čeprav so se med nekdanjim generalom in Zelenskim v preteklosti pojavila nesoglasja, je Zalužni jasno izbral stran: na londonskem letališču je kmalu po klicu pozdravil ukrajinskega predsednika, na družbenih omrežjih je objavil njun stisk rok in sporočilo o enotnosti. 

    Valerij Zalužni je trenutno veleposlanik v Londonu. FOTO: Yui Mok/Reuters
    Zalužnega mnogi doma in v tujini vidijo kot smiselnega naslednika Zelenskega ter ga spodbujajo, naj vstopi v politiko. Čeprav volitve v času vojne pravno in tehnično niso mogoče in jih ne podpira niti ostra domača opozicija, se v Kijevu vsi zavedajo, da se bo politika prej ali slej vrnila. Javnomnenjske ankete nakazujejo, da je Zalužni edini, ki bi lahko takrat ogrozil Zelenskega.

    Zalužni javno ne razglaša političnih ambicij in skoraj ne daje intervjujev. Skrbno izbira nastope v Londonu, kjer na veleposlaništvu sprejema politične romarje: poslance, aktiviste civilne družbe, odposlance vplivnih poslovnežev in celo nekdanjega Trumpovega svetovalca Paula Manaforta, ki je ponudil svetovalne storitve v primeru kampanje. Ukrajinski veleposlanik se mu je zahvalil in ponudbo zavrnil. 

    Nepričakovani poveljnik pričakoval rusko ofenzivo

    Zalužni je leta 2021, pri 48 letih, presenetljivo postal vrhovni poveljnik. Bil je priljubljen med vojaki, z lahkotnim pristopom in šaljivo osebnostjo. Med Zalužnim in Zelenskim je bila karakterna afiniteta, kar je aktualnemu predsedniku in nekdanjemu komiku toliko bolj ustrezalo. 

    Ob ameriških opozorilih glede ruskih premikov jeseni 2021 je Zalužni zahteval priprave na morebitno invazijo; Zelenski je medtem svaril pred paniko, ki bi jo tovrstne priprave ustvarile. Dva dni pred ruskim napadom je Zalužni skupaj z obrambnim ministrom Oleksijem Reznikovom zagovarjal uvedbo vojnega stanja, a je svet za nacionalno varnost sprejel milejše ukrepe. 

    image_alt
    Zahod bi stopal čez rdeče črte Kremlja

    Ko so Rusi naposled začeli invazijo, je Zelenski strateško pobudo prepustil vojski in se posvetil mobilizaciji mednarodne podpore, Zalužni je doma postal skorajda kultna vojaška osebnost. Dolgo trajajoča vojna pa je nazadnje načela njun odnos – skoraj vsak strateški sestanek se je menda končal z nesoglasji, predsedniška ekipa pa je zaradi rezultatov političnih anket občutila nelagodje ob generalovi navzočnosti. 

    Februarja lani je Zelenski sklenil njuno skupno poglavje. Zalužnega je razrešil in oznanil, da vojska potrebuje »nove ideje«, nekdanjega generala je poslal za veleposlanika v London, za naslednika pa je izbral Oleksandra Sirskega.

    Pogovori usmerjeni v obrambo in varnost, ne v volitve

    Po pisanju tujih medijev Zalužni ne kuje političnih načrtov. Če bi se v politiko podal, bi se predstavil kot strog vojni voditelj, ki bi tvegal »kri, znoj in solze« v zameno za reševanje države. Tuji analitiki dvomijo, da je družba pripravljena na takšno rigorozno politiko.

    Zadržanost nekdanjega generala jezi nekatere nasprotnike Zelenskega, ki v Zalužnjem vidijo najboljšo priložnost za spremembo. Po mnenju nekdanjega visokega uradnika »bi pravi voditelj moral sprejeti Vanceov klic in začeti z manevri«. Drugi menijo, da bi lahko zavoljo takšnih dejanj kaj hitro nastopila notranja destabilizacija, zato ne verjamejo v »spopad dveh Z-jev«. Kandidiral naj bi le, če bi se Zelenski sam umaknil.

    Če bi se podal v politiko, bi se predstavil kot strog vojni voditelj, ki bi tvegal »kri, znoj in solze« v zameno za reševanje države. FOTO: Vjačeslav Ratinski/Reuters
    Prejšnji mesec se je Zalužni v Kijevu udeležil šestdnevnega zbora ukrajinskih veleposlanikov. Diplomati so poslušali nagovore predsednika in vojaškega vrha ter obiskali območja blizu frontne linije v Zaporožju. Ko so po ulicah potekali protesti proti vladnemu načrtu za oslabitev dveh protikorupcijskih organov – načrtu, ki ga je predsedniška ekipa ob javnem pritisku hitro opustila – je del opozicije čakal, ali bo javno pokazal nestrinjanje z Zelenskim. Ostal je tiho.

    Po zboru je Zalužni v Kijevu ostal še teden dni in se srečal s številnimi političnimi in družbenimi akterji, kar je sprožilo govorice o ustvarjanju prihodnje ekipe. Njegova svetovalka za medije Oksana Torop zagotavlja, da so pogovori usmerjeni v obrambo in varnost, ne v volitve. Tudi iz predsedniške pisarne prihajajo pomirjujoča sporočila. Svetovalec predsednika Mihajlo Podoljak pravi, da Zalužnega vidijo kot del ekipe in kot veleposlanika v pomembni državi. Kaj bo, ko se vrata na politični parket znova odprejo, ostaja uganka.

    Zalužni je veleposlanik in nekdanji vrhovni poveljnik, ki ga del javnosti dojema kot prihodnjega predsednika, sam pa vztrajno ohranja premirje z zdajšnjim. Dokler bo trajala vojna, se zdi, da bo prednost dajal enotnosti in obrambi. Ko bo v Ukrajini znova prišel čas za politiko, pa bo moral odgovoriti na vprašanje, ali bo ostal diplomat in vojak ali bo postal glavni tekmec ukrajinskega predsednika.

    Valerij Zalužni Ukrajina Volodimir Zelenski Donald Trump Rusija ZDA vance

