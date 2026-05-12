Bivši šef kabineta ukrajinskega predsednika obtožen v preiskavi korupcije

Ukrajinske oblasti so Andrija Jermaka, vplivnega nekdanjega šefa kabineta predsednika države Volodimirja Zelenskega, imenovale za osumljenca v veliki preiskavi korupcije, kar bo verjetno povečalo pritisk na predsednikov urad v občutljivem trenutku vojne z Rusijo.

Kijevsko politično elito je lani pretresla obsežna preiskava, ki je povzročila javno ogorčenje in spodbudila nekdanjega visokega svetovalca in desno roko Zelenskega Andrija Jermaka k odstopu.

Ukrajinske protikorupcijske agencije so v ponedeljek v izjavi za javnost sporočile, da je bil »nekdanji vodja urada predsednika Ukrajine« med tistimi, ki so osumljeni sodelovanja v kriminalni združbi, ki je oprala približno 10,5 milijona dolarjev prek elitnega stanovanjskega naselja zunaj prestolnice Kijev.

Agencije v skladu z ukrajinsko zakonodajo niso imenovale Jermaka, vendar so ga lokalni mediji na splošno identificirali iz izjave. V pogovoru za ukrajinski radio Svoboda je zanikal, da bi imel v lasti nepremičnine v projektu, vendar ni dal nadaljnjih komentarjev.

Na arhivskem posnetku jermak (levo) v družbi ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia po pogovorih v Ženevi novembra 2023. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Primer je del širše preiskave o korupciji na visoki ravni, ki je bila prvič razkrita novembra lani, ko je bil nekdanji poslovni partner Zelenskega Timur Mindič obtožen vodenja podkupovalne sheme v višini 100 milijonov dolarjev v državni agenciji za jedrsko energijo. V okviru preiskave je bil obtožen tudi nekdanji podpredsednik vlade in tesni sodelavec Zelenskega Oleksij Černišov.

Svetovalec ukrajinskega predsednika za komunikacije Dmitro Litvin je novinarjem povedal, da je še prezgodaj za komentar o sumu proti Jermaku, ker postopek še poteka.

Jermak je veljal za drugo najmočnejšo osebo v Ukrajini za Zelenskim, saj je imel kljub neizvoljenemu položaju izjemen vpliv na večino ukrajinske politike. Nekdanji filmski producent in odvetnik za zabavno industrijo se je pogosto pojavljal ob predsedniku na javnih dogodkih in je bil tudi glavni pogajalec Kijeva v mirovnih pogovorih z Rusijo, ki so jih podpirale ZDA.

Njegov odstop lani je prišel sredi širših vladnih pretresov, katerih cilj je bil obnoviti zaupanje v predsednikov urad, ki ga zasenčijo obtožbe o centralizirani oblasti.