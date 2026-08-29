Bivši uslužbenec Bele hiše mora plačati kazen zaradi terminskih stav

Bivši operater teleprompterja v Beli hiši mora plačati več kot 172.000 dolarjev (okoli 149.000 evrov) zaradi zlorabe notranjih informacij pri stavah na govore ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča britanski BBC. Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) je ugotovila, da je Gabriel Perez med decembrom 2025 in februarjem 2026 na Kalshiju, platformi za napovedne trge, kjer lahko uporabniki stavijo na dogodke v resničnem svetu, trgoval s tem, kaj bo ameriški predsednik povedal med govori.

Po odločitvi regulatorja, prej omenjene komisije, se bo moral Perez odpovedati dobičku v višini 107.539,02 dolarja in plačati civilno kazen v višini 65.000 dolarjev, kar skupno znese 172.539,02 dolarja oziroma 148.953,56 evra. Bela hiša se še ni odzvala. Julija je tedanja tiskovna predstavnica Karoline Leavitt dejala, da je Perez na neplačanem dopustu in da se ne bo vrnil na svoje delovno mesto.

CFTC je v petek objavila poravnavo in sporočila, da je Perez neupravičeno izkoristil svoje predhodno znanje o Trumpovih govorih, da bi stavil, kar je v nasprotju z njegovo dolžnostjo. Komisija je še dodala, da je bila njegova civilna kazen zmanjšana zaradi zglednega sodelovanja s preiskovalci. Perezu so poleg tega za tri leta prepovedali trgovati na terminski borzi.

Perez je delal stave na besede iz Trumpovih govorov. Fotografija je arhivska. FOTO: AFP

Kalshijev glavni odvetnik Bobby DeNault je pozdravil odločitev in na omrežju x zapisal: »Ni pomembno, kdo ste: če kršite naša pravila ali zvezni zakon, se boste soočili s posledicami.«

Iz podjetja so za BBC že prej povedali, da so njihovi analitiki marca opazili nenavadne stave na terminskih trgih – pogodbe, s katerimi uporabniki napovedujejo, ali bo govornik uporabil običajne izraze, kot so določene države, slogani kampanje ali specifične besede. Pojasnili so, da so iz podatki o računu ugotovili, da je bil uporabnik zvezni uslužbenec, ki je upravljal teleprompterje Bele hiše, in dejavnost prijavili regulatorju.

Istega meseca je upravni urad Bele hiše poslal pismo vsem sodelavcem, v katerem jih je opozoril, naj ne stavijo na napovednih trgih, so predstavniki administracije še povedali mreži CBS News, ameriškemu medijskemu partnerju BBC-ja.