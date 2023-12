Blagovna znamka Biden v kongresni preiskavi

V nadaljevanju preberite:

Republikanci domnevajo, da je »blagovna znamka Biden« v času, ko je oče Joe deloval na položaju ameriškega podpredsednika v administraciji Baracka Obame, prek 20 slamnatih podjetij pridobila najmanj 24 milijonov dolarjev iz Ukrajine, Kitajske, Rusije, Romunije in drugod. Iz državnih arhivov zahtevajo najmanj 82.000 elektronskih pisem iz tistega časa, številna so bila podpisana s psevdonim Robert Peters ali JRB Ware. Na pričanje v kongres so že povabili Hunterja Bidna, a je ta v torek raje dal izjavo novinarjem ter mu zato grozi še postopek zaradi nespoštovanja najvišjega zakonodajnega telesa v državi z visoko finančno in enoletno zaporno kaznijo. Več let zapora mu grozi že zaradi nezakonitega nakupa pištole.