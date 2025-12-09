  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Blaira ni več zraven, a očitno ga bo nasledil kar Trump

    Mirovni predlog mnogi kritizirajo tudi zato, ker notri ni jasnega časovnega okvira, kdaj bi Palestina lahko postala suverena država.
    Donald Trump je Tonyja Blaira označil za »zelo dobrega človeka«. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    Donald Trump je Tonyja Blaira označil za »zelo dobrega človeka«. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    A. V.
    9. 12. 2025 | 13:05
    9. 12. 2025 | 13:07
    3:15
    Trumpov mirovni načrt za Gazo že od samega začetka vzbuja veliko pomislekov. Še posebno jezi vse Palestince, saj nimajo nobene besede pri odločitvi, kako naj bi dejansko dosegli mir med Palestino in Izraelom. Obenem so jezni, ker naj bi imel ključno vlogo pri implementaciji Tony Blair, a očitno se je spremenilo vsaj to. Zaradi ostrega nasprotovanja arabskih držav Blaira ne bo zraven, vendar prav veliko se vseeno ni spremenilo – mirovnemu odboru bo sedaj predsedoval kar Donald Trump.

    Reportaža iz Palestine: Hočejo, da obupamo. A nimamo kam.

    Blairovo ime je bilo v igri od samega začetka, saj je mirovni načrt delno pripravil njegov Inštitut Tonyja Blaira za globalne spremembe (TBI), kar je po poročanju The Guardiana počel skupaj s Trumpovim zetom in neformalnim ameriškim odposlancem Jaredom Kushnerjem.

    Morda bo vseeno ostal zraven, vendar v manj izpostavljeni vlogi. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Morda bo vseeno ostal zraven, vendar v manj izpostavljeni vlogi. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Medtem ko so Blairovi podporniki opozarjali na njegovo vlogo pri končanju nasilja na Severnem Irskem, so kritiki opozarjali na njegove skromne dosežke, ko je bil predstavnik tako imenovanega kvarteta – OZN, EU, ZDA in Rusije – za posredovanje pri miru na Bližnjem vzhodu. V širšem arabskem svetu so Blaira zaradi njegove vloge v katastrofalni invaziji na Irak pod vodstvom ZDA leta 2003 gledali celo z odkritim skepticizmom in sovražnostjo.

    Blair je bil sprva edini, ki so ga javno omenjali kot potencialna člana upravnega odbora, ko je ameriški predsednik konec septembra predstavil svoj 20-točkovni načrt za konec vojne med Izraelom in Hamasom, Trump pa je Blaira označil za »zelo dobrega človeka«.

    Mirovni predlog mnogi kritizirajo tudi zato, ker notri ni jasnega časovnega okvira, kdaj bi Palestina lahko postala suverena država. Enako velja za določilo, da bi Gaza delovala v ločenem pravnem okviru od Zahodnega brega, kar je povzročilo strahove, da dveh ozemeljsko nepovezanih delov Palestine ne bi več obravnavali kot eno samo politično skupnost.

    Trump je sicer oktobra priznal, da Blair ostaja kontroverzna osebnost: »Tony mi je bil vedno všeč, vendar želim ugotoviti, ali je sprejemljiva izbira za vse.« Times of Israel ob vsem tem poroča, da se je Blair umaknil kar sam, čeprav se je še konec novembra sestal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

    Pri Financial Timesu so še namignili, da bi lahko Blair vseeno ostal zraven, vendar v manj izpostavljeni vlogi. »Američani ga imajo radi in Izraelci ga imajo radi,« so zapisali. Prav ničesar ne komentira nekdanji britanski premier, iz njegovega kroga so sporočili samo to, da zagotovo ne bo sedel v mirovnem odboru.

    Kljub velikim besedam Donalda Trumpa pa v Gazi in na Zahodnem bregu še zmeraj ni miru. Palestinci vsak dan štejejo nove mrtve, saj Izrael nadaljujejo z napadi.

