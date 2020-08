FOTO:Blake ni več z lisicami priklenjen na bolniško posteljo

Preberite še: Ustreljeni Jacob Blake paraliziran od pasu navzdol

Dogodek sprožil proteste

Temnopolti Američan, ki ga je policist v zvezni državi Wisconsin nedavno sedemkrat ustrelil v hrbet , je bil na bolniško posteljo priklenjen z lisicami, a kot je v petek zatrdil njegov odvetnik, temu sedaj ni več tako. 29-letnik je zaradi strelov paraliziran od pasu navzdol in ni jasno, ali bo še kdaj hodil.O tem, da je Blake na posteljo priklenjen z lisicami, je po obisku pri sinu v bolnišnici medije obvestil njegov oče. »Nikamor ne more. Zakaj ga imate priklenjenega na posteljo?« je pred dnevi dejal za chicaški časnik Sun-Times.Policija v mestu Kenosha je uporabo lisic utemeljila s pojasnilom, da je bil Blake zaradi predhodnih nalogov za aretacijo uradno priprt. Njegov odvetnikpa je v petek za ameriške medije potrdil, da so ti nalogi sedaj preklicani. Blake ni več priklenjen na posteljo z lisicami, policisti, ki so ga varovali, pa so odšli, je še dejal po poročanju BBC.Policist je Blaka v še ne povsem pojasnjenih okoliščinah v nedeljo v Kenoshi večkrat ustrelil v hrbet, dogodek pa je sprožil množične proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu v številnih ameriških mestih. Po več dneh nemirov so bile razmere zadnji dve noči relativno mirne.Odvetnik policijskega sindikata v Kenoshi je v petek objavil izjavo, v kateri Blakovega odvetnika obtožuje širjenja napačnih in zavajajočih informacij glede dogajanja minulo nedeljo v javnosti. Med drugim je zatrdil, da je bil Blake oborožen z nožem.Urad ZN za človekove pravice v Ženevi pa na podlagi posnetkov policijskega posredovanja meni, da so se policisti zatekli k nepotrebnemu nasilju. Tiskovni predstavnikje v petek še dejal, da »se zdi zelo verjetno, da bi bila lahko sila, uporabljena proti Blaku, diskriminatorne narave«, piše nemška tiskovna agencija DPA.