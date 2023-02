Štirje slovenski reševalni psi že zaznali žive pod ruševinami

Na pomoč Turčiji po ponedeljkovih močnih potresih je v torek iz Slovenije odpotovala skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Delujejo v okviru mehanizma civilne zaščite EU. V Turčiji bodo predvidoma ostali največ štiri ali pet dni, torej do nedelje oziroma ponedeljka, saj se po tem obdobju navadno pokažejo znaki izčrpanosti.

Uprava za zaščito in reševanje je včeraj popoldne na twitterju zapisala, da po samo 22 urah, odkar so se vodniki s psi za iskanje in reševanje odpravili od doma, operativno izvajajo naloge na delovišču v Turčiji, natančneje v provinci Hatay. Po poročanju enote so štirje reševalni psi že zaznali žive pod ruševinami. Kot je za Radio Slovenija danes zjutraj povedal slovenski koordinator v Turčiji Marko Bručan, so v torek izpod ruševin rešili enoletnega dečka in njegovega dedka.

Vodja slovenske enote za iskanje in reševanje Blaž Turk je o delu in organizaciji v Turčiji povedal: »V mestu Hatay smo že drugi dan, včeraj ob prihodu smo začeli preiskovati ruševine. Porušeno je praktično celo mesto. Za tiste objekte, ki še stojijo, pa obstaja nevarnost, da se bodo zrušili, tudi zaradi popotresnih sunkov. Včeraj smo zaznali več popotresnih sunkov in se takoj umaknili z delovišč. Delo je zahtevno, psi so nakazali nekaj morebitnih preživelih, poškodovanih in ujetih v objektih. Lokacije smo nato predali lokalnim oblastem.«

Turk je še dejal, da je »celotna ekipa motivirana in pripravljena pomagati. Lokalne oblasti nam določajo lokacije, kje naj preiskujemo. Razdeljeni smo v dve skupini reševalcev s psi, tako da lahko preiskujemo veliko območje. Gre sicer za zahtevne ruševine, veliko je steklovine in drugih ostrih predmetov, nekateri psi so dobili nekaj poškodb, ki smo jih delno lahko oskrbeli, tako da so psi tudi danes pripravljeni za delo na terenu in preiskovanje ruševin. Delo bo tudi danes potekalo na različnih lokacijah, kamor nas bodo usmerili lokalni prebivalci.«

Danes na pot proti Turčiji konvoj z materialno pomočjo

Z obrambnega ministrstva so sporočili, da bo danes ob 14.30 iz državnega logističnega centra Roje proti Turčiji odpeljal konvoj z materialno pomočjo za prizadete v potresu. Konvoj bo na pot pospremil minister za obrambo Marjan Šarec.

V okviru materialne pomoči bo Slovenija, kot so zapisali v sporočilu za javnost, najprej zagotovila opremo za namestitev prizadetega prebivalstva, šotore, pihalnike toplega zraka in odeje. Ocenjena vrednost prve pošiljke skupaj s prevozom je 245.900 evrov.

Nadaljnjo materialno pomoč do skupne višine sredstev bo uprava za zaščito in reševanje izvedla na podlagi nadaljnjih zaprosil Turčije ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev.