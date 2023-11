Blinken že pristal v Tel Avivu

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

9.18 Izrael namerava prekiniti vse stike z Gazo

Izrael bo prekinil vse stike z Gazo in v enklavo vrnil palestinske delavce, ki delajo v Izraelu, je pozno v četrtek, skoraj štiri tedne po začetku obleganja Gaze, sporočila izraelska vlada. Pred izbruhom spopadov je po podatkih izraelskega organa, pristojnega za palestinske civilne zadeve, v Izraelu uradno delalo približno 18.500 prebivalcev Gaze.

»Izrael prekinja vse stike z Gazo. Palestinskih delavcev iz Gaze ne bo več,« so sporočili iz izraelskega varnostnega kabineta, enako pa je v objavi na družbenem omrežju X zapisal tudi urad premierja Benjamina Netanjahuja. Ob tem so napovedali, da bodo vse palestinske delavce, ki so bili na dan napada gibanja Hamas na ozemlju Izraela, vrnili v Gazo.

Po podatkih izraelskega organa, pristojnega za palestinske civilne zadeve (COGAT), so izraelske oblasti pred tem izdale delovna dovoljenja za okoli 18.500 ljudi iz enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Koliko teh je bilo v času napada v Izraelu, sicer ni jasno.

Kot so še dodali v kabinetu, so se pristojni odločili, da bodo vsa sredstva, namenjena Gazi, odšteli od sredstev palestinske uprave na Zahodnem bregu, poroča britanski BBC. Izrael v imenu palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu pobira davke in carine. Vsak mesec nato oblastem na Zahodnem bregu nakaže okoli 160 milijonov ameriških dolarjev. Ta izplačila so sicer po ponedeljkovi odločitvi Izraela o začasni zamrznitvi palestinskih sredstev pod vprašajem.

8.08 Blinken znova na Bližnjem vzhodu

Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo danes začel drugo bližnjevzhodno turnejo od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. V Tel Avivu se bo sešel s člani izraelske vlade ter se seznanil z razmerami na terenu in vojaškimi cilji Izraela. Zatem bo znova obiskal tudi sosednjo Jordanijo.

Po napovedih State Departmenta se bo Blinken med drugim srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem ter se seznanil z najnovejšimi informacijami o vojaških ciljih Izraela in načrtih za njihovo uresničitev.

Pred odhodom na obisk je napovedal, da bo od Izraela zahteval konkretne ukrepe za zmanjšanje škode za civiliste v Gazi. Pričakovati je, da bo sicer tudi ponovil podporo ZDA pravici Izraela do obrambe.

Po pogovorih v Tel Avivu bo Blinken odpotoval v sosednjo Jordanijo. Ta je v sredo sporočila, da v znak protesta proti humanitarni katastrofi na območju Gaze iz Izraela umika svojega veleposlanika.

Po začetku vojne med Izraelom in Hamasom so ZDA v vzhodno Sredozemlje premestile več vojaških ladij in v regijo poslale eskadrilje zračnih sil. Prejšnji teden so nato na območje napotile tudi 900 vojakov.

Po obiskih na Bližnjem vzhodu bo Blinken odpotoval še na Japonsko ter v Južno Korejo in Indijo.

Ob pristanku se je Blinken rokoval s sveže imenovanim ameriškim veleposlanikom v Izraelu Jacobom J. Lewom. V Tel Aviv sta pripotovala skupaj. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

8.06 Politična preigravanja v kongresu ZDA glede pomoči za Izrael

Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil predlog zakona za 14,3 milijarde dolarjev vredno pomoč Izraelu. Že zdaj je sicer jasno, da zakon ne bo sprejet v senatu, kjer imajo večino demokrati. Ti so napovedali pripravo novega predloga, saj trenutni ne vključuje pomoči za Ukrajino in zahteva zmanjšanje druge proračunske porabe.

Vodja senatne večine Chuck Schumer je dejal, da predlog predstavniškega doma ne bo sprejet in napovedal boljši predlog, ki ga bodo v senatu pripravili skupaj z republikanci.

Predlog predstavniškega doma med drugim jemlje proračunska sredstva zveznemu davčnemu uradu in socialnim službam, Palestincem pa ne namenja niti centa.

Predsednik ZDA Joe Biden je pretekli teden, še preden je predstavniški dom kongresa na položaj svojega predsednika izvolil Mika Johnsona, poslal v kongres predlog izredne porabe za Ukrajino, Izrael, Tajvan in med drugim za zavarovanje južne meje z Mehiko.

Johnson je ob potrditvi predloga povedal, da bodo Izraelu zagotovili pomoč za obrambo in pomagali osvoboditi talce, ki jih je med napadom na izraelskem ozemlju zajel palestinski Hamas. »Obenem pa bomo zmanjšali obseg zvezne vlade in zagotovili odgovorno porabo,« je dejal v kongresu.

Schumer mu je odgovoril, naj se ne dela norca in sprejme resen predlog. »Ta predlog se oddaljuje od normalnega pristopa do nacionalne varnosti in bo imel uničujoče posledice za našo varnost in naša zavezništva,« pa je sporočila Bela hiša.