Bliskoviti prodor Hutijcev je presenetil večino opazovalcev

Zdi se, da je bliskoviti prodor Hutijcev prek južnih predelov Tihame – sušne obalne ravnice Jemna – presenetil večino opazovalcev, poroča britanski BBC. Še nedavno je koalicija proti Hutijcem, znana kot Nacionalni odpor, nadzorovala precejšen del ozemlja ob jemenski obali Rdečega morja. V nekaj dneh pa je velik del tega ozemlja prešel v roke Hutijcev. Po nekaterih ocenah so uporniki, ki jih podpira Iran, zavzeli kar 130 kilometrov strateško pomembne obale.

Gre za najodmevnejši vojaški uspeh te skupine v zadnjih letih, ki dokazuje, da kljub 12-letni državljanski vojni, uničujočim letalskim napadom Savdske Arabije ter napadom ameriških, izraelskih in britanskih sil hutijski uporniki ostajajo sila, s katero je treba računati.

Ker so njihovi nasprotniki šokirani in demoralizirani, je malo verjetno, da bi jim Hutijce v bližnji prihodnosti uspelo pregnati. »Zdaj, ko so tam, se bodo utrdili,« je za BBC povedal Hišam al Omeisi, višji analitik pri Evropskem inštitutu za mir s sedežem v Bruslju. »In njihov izgon bo zahteval precej višjo ceno.«

Če so Hutijci prevzeli nadzor tudi nad nekaterimi ključnimi otoki v Rdečem morju, vključno z otokom Perim, ki leži sredi najožjega dela ožine Bab el Mandeb, se bo sposobnost te skupine za oviranje mednarodnega ladijskega prometa znatno povečala. FOTO: Al Masirah TV/AFP

Seveda hutijski uporniki niso sami. Uživajo podporo Irana; ta podpora je za Teheran postala še pomembnejša po neuspehih in porazih, ki so jih utrpeli drugi deli njegove t. i. osi odpora – Hezbolah v Libanonu, Hamas v Gazi in Asadov režim v Siriji. »Zato so podporo preusmerili na Hutijce,« pravi al Omeisi. »In ti to podporo seveda potrebujejo.«

Čeprav se večina analitikov strinja, da je Hutijce napačno označevati zgolj za iranske marionete, dogodki zadnjih dni razkrivajo neprijetno novo realnost, piše BBC. Sedem mesecev zatem, ko sta ZDA in Izrael sprožila obsežen skupni napad na Iran, režim v Teheranu zdaj nadzoruje ne le eno, temveč dve izmed najpomembnejših svetovnih pomorskih poti: Hormuško ožino na vhodu v Perzijski zaliv in Bab el Mandeb, vrata v Rdeče morje (in Sueški prekop).

»Iran zdaj – neposredno in prek posrednikov – nadzoruje dve najbolj strateški ozki grli na Bližnjem vzhodu in v svetu,« pravi Farea al Muslimi, raziskovalec pri londonskem inštitutu Chatham House, »s čimer obvladuje več kot 35 odstotkov svetovne trgovine z gorivom in nafto. To je tolikšen vzvod moči, kot ga ima jedrska bomba.«

Jemenske vladne sile, ki jih podpira Savdska Arabija, obstreljujejo položaje hutijskih upornikov. FOTO: jemenska vojska/Reuters

Če so Hutijci prevzeli nadzor tudi nad nekaterimi ključnimi otoki v Rdečem morju, vključno z otokom Perim, ki leži sredi najožjega dela ožine Bab el Mandeb, se bo sposobnost te skupine za oviranje mednarodnega ladijskega prometa znatno povečala. Kakor so pokazala dejanja skupine po izbruhu izraelske vojne v Gazi, je ladijski promet v Rdečem morju zelo ranljiv za hutijske rakete, drone in majhne napadalne čolne.

»Tudi brez nedavnih ozemeljskih pridobitev so lahko nadzorovali promet v ožino Bab el Mandeb in iz nje ter poti proti Suezu,« je v petek za oddajo Today na radiu BBC 4 povedala britansko-irska novinarka Iona Craig, strokovnjakinja za Jemen in Arabski polotok. »Zdaj pa nadzorujejo območje, ki neposredno gleda na Bab el Mandeb, kar jim daje precej večji vzvod moči,« je pojasnila.

Ladjarska podjetja bodo verjetno skeptična glede iskrenosti izjave, objavljene v petek popoldne, v kateri je vojaško krilo Hutijcev sporočilo, da je pomorska plovba »varna za vsa podjetja, razen za savdska plovila, za katera že velja blokada«. V prejšnjih napadih so hutijski uporniki trdili, da ciljajo le plovila, povezana z Izraelom, v resnici pa so zadeli tudi ladje brez takšne povezave, vključno s tankerjem, ki je plul pod norveško zastavo, piše BBC.

Craigova je dejala, da se bodo Hutijci morda kljub temu vzdržali neselektivnih napadov zaradi strahu pred ponovitvijo operacije Rough Rider – šesttedenskih obsežnih ameriških zračnih in pomorskih napadov spomladi leta 2025. »Ameriški gnev so že občutili,« je dejala.

Ali bi se ZDA sploh želele vpletati?

Vojna ameriškega predsednika Donalda Trumpa z Iranom je že tako ali tako nepriljubljena. Ker cene nafte spet rastejo, je malo verjetno, da bi nova fronta bistveno izboljšala njegovo priljubljenost ali možnosti njegove republikanske stranke na novembrskih vmesnih volitvah v ZDA. Kot poroča spletni portal Axios, pozivi savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana k ameriškemu posredovanju doslej niso naleteli na pozitiven odziv.

Axios navaja, da so ZDA »vse bolj zaskrbljene zaradi zaostrovanja konflikta v Jemnu in si prizadevajo okrepiti podporo kraljevini, hkrati pa se želijo izogniti neposrednemu vojaškemu vmešavanju«.

Pozivi savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana k ameriškemu posredovanju v Jemnu so pri predsedniku Donaldu Trumpu doslej naleteli na gluha ušesa. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

A v Savdski Arabiji strah ne izvira le iz morebitne grožnje za ožino Bab el Mandeb, piše BBC. Satelitski posnetki, ki prikazujejo domnevni napad hutijskih upornikov z raketami in brezpilotnimi letalniki na savdski naftovod vzhod-zahod – ključno alternativno pot za izvoz nafte po zaprtju Hormuške ožine v začetku leta –, kažejo na prizadevanja iranskih zaveznikov v Jemnu, da bi še povečali gospodarski pritisk, ki je posledica ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

Tudi če Iran ni neposredno ukazal napada, ima od njega očitno koristi. Baraa Shaiban, raziskovalec in analitik pri londonskem inštitutu Royal United Services Institute, pravi, da je vzroke za nedavno zaostritev spopadov – najhujšo po sklenitvi premirja pod okriljem Združenih narodov leta 2022 – mogoče iskati v juliju, ko se je delegacija Hutijcev vrnila z državnega pogreba iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija. »Takoj zatem se je začela zaostritev,« pravi, »in povsem jasno je bilo videti, da si [Iran] zdaj prizadeva pridobiti trdnejši položaj ob Rdečem morju.«

Satelitski posnetki prikazujejo domnevni napad hutijskih upornikov z raketami in brezpilotnimi letalniki na savdski naftovod vzhod-zahod, ključno alternativno pot za izvoz nafte po zaprtju Hormuške ožine v začetku leta. FOTO: Copernicus Sentinel Data/AFP

Medtem ko je Jemen na robu ponovnega izbruha vsesplošne vojne, Savdska Arabija zaskrbljena za ohranitev svoje gospodarske življenjske poti prek Rdečega morja, Donald Trump pa očitno ni naklonjen vmešavanju, je ameriški spor z Iranom dobil novo in potencialno nevarno razsežnost.

Za prebivalce Jemna – ki so zaradi dvanajstletne državljanske vojne razseljeni in izpostavljeni bombardiranju, lakoti in revščini – lahko nedavni dogodki življenje le še poslabšajo, sklene BBC.