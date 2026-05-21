Bliža se končni obračun s havanskim režimom

Trump zahteval glavo Raúla Castra, 95-letnega voditelja so obdolžili umora štirih »bratov na pomoč« pred tremi desetletji.

Odnosi med ZDA in Kubo so se zasukali tako, da je mogoče kmalu pričakovati skrajne zaostritve, morda celo oboroženi obračun s havanskim režimom, ki je Američanom trn v peti od leta 1959. Ker nikakor ne more streti Irana, bi lahko Donald Trump strl veliko manjši in manj trd oreh, majhno in šibko Kubo, ki je bila svojčas velik faktor na mednarodni sceni, danes pa zanjo nikomur več ni mar. Washington začenja sklepno ofenzivo z grožnjo, da bo zlepa ali zgrda dobil v kremplje Raúla Castra, upokojenega predsednika, ki še vedno vlada na otoku. Severni Američani so poskušali več kot stokrat ubiti revolucionarnega voditelja Fidela Castra, Raúlovega starejšega brata, uprizorili so tudi propadli letalski in pomorski napad na Prašičji zaliv na južni obali Kube, njihova gospodarska blokada traja od ...