Bližnji vzhod v najnevarnejšem trenutku po letu 2003

Po sedemnajstih dneh izraelsko-ameriškega bombardiranja Irana in iranskih povračilnih ukrepov, ki so zajeli tako rekoč celotno regijo, je morebitni konec vojne močno oddaljen. Vrnitev za pogajalsko mizo – Združene države so s sprožitvijo napadov zlorabile sredstvo diplomacije – je za zdaj nemogoča, iz dneva v dan pa se stopnjujejo tudi humanitarne posledice nasilnega kaosa. In to še zdaleč ne le v Iranu.

Po podatkih organizacije The Armed Conflict Location and Event Data (Acled) je bilo v prvih šestnajstih dneh izraelsko-ameriških napadov v Iranu okoli 2000 neposrednih bombnih in raketnih napadov ter napadov z brezpilotniki. Koalicija, ki je sprožila najbolj nevralgičen konflikt v regiji po ameriško-koalicijski invaziji na Irak pred natanko triindvajsetimi leti, je do zdaj bombardirala kar 29 od 31 iranskih provinc. V napadih je bilo po iranskih virih ubitih več kot 1500 ljudi, od tega več kot 500 na širšem območju Teherana.