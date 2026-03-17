Bližnji vzhod v plamenih, svet pa gleda stran

Izraelsko-ameriška koalicija nadaljuje silovito bombardiranje Irana, v katerem je moralo zaradi napadov v 18 dneh oditi od doma skoraj 3,5 milijona ljudi.

V včerajšnjem izraelskem napadu na Teheran je bil – islamska republika tega še ni potrdila – ubit tudi Ali Laridžani, vodja sveta za nacionalno varnost in po smrti vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija najpomembnejši človek iranskega režima. Ob Laridžaniju, ki je Irance v dneh pred smrtjo pozival k obrambi pred izraelsko-ameriškimi napadalci, je bil ubit tudi zloglasen poveljnik paravojaške milice basidž Golamreza Solejmani, ki je vodil nedaven brutalen obračun s protivladnimi ­protestniki.

Niti enega znamenja ni, da se bodo izraelsko-ameriški napadi na Iran kmalu končali – enako velja za iranske povračilne ukrepe, ki so z razvejenostjo napadov destabilizirali velik del regije ter povzročili krizo na globalnem trgu energentov.

Izrael, ki vodi vojno proti v Iranu, v kateri so Združene države še naprej le podizvajalke, je na velikem kolonialno-mesijanskem vojnem pohodu, ki ga trenutno nihče očitno niti ne zmore niti noče ustaviti. Svetovne diplomacije, ki je dokončno odpovedala med izraelskim genocidom v Gazi, v primeru izraelsko-ameriškega napada na Iran tako rekoč ni: že ameriško-iranska pogajanja v tednih pred napadom so potekala zunaj uradnih diplomatskih struktur, Bela hiša pa jih je na pobudo izraelskih oblasti izkoristila za preludij v vojno.