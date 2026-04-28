Blokada grozi revnim, elita se veseli tujih naložb

Na zadnji seji sveta ministrov Bosne in Hercegovine sta se pred ministri znašla zakona, pomembna za prihodnost finančnega poslovanja v tej državi, ki bi, če bi bila sprejeta, preprečila uvrstitev BiH na sivi seznam opazovalnega telesa Moneyval. Zakona sta bila umaknjena z dnevnega reda zaradi blokade stranke SNSD, ki jo vodi obsojeni nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Predloga zakona o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah in zakona o odvzemu in upravljanju premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, je namreč pravosodni minister Bosne in Hercegovine Davor Bunoza (član HDZ BiH) umaknil z dnevnega reda vlade BiH na zahtevo ministrov iz SNSD Staše Košarca in Srđana Amidžića, potem ko sta mu zagrozila z blokado celotnega dnevnega reda, če teh dveh predlogov ne bo umaknil.