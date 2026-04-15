Blokada ogroža tudi Trumpovo srečanje s Xi Jinpingom

Natanko mesec dni pred že preloženim vrhunskim srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika se znova zdi, da bi utegnil Donald Trump še enkrat preložiti odhod v Peking ali se celo odreči srečanju s Xi Jinpingom. Kot predvidevajo številni analitiki, se bo to zgodilo, če Trump ne bo imel v rokah močne karte, s katero bi lahko pariral kitajskim argumentom, kot je strog nadzor nad izvozom redkih zemelj, s čimer lahko Peking v resnici ogrozi pomemben del ameriške industrije.

Prav tako pa se lahko zgodi, da bo vrhunsko srečanje odpovedala Kitajska, če bo začutila, da je ameriški predsednik ne obravnava kot enakopravno velesilo, s katero si želi odkrit in uravnotežen dialog. Trditve ameriške tajne službe, da se Peking pripravlja, da bo Teheranu dobavil pošiljko novih sistemov zračne obrambe, in to že v nekaj tednih, je kitajska stran užaljeno zanikala.