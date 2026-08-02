Rusija je zablokirala ukrajinska pristanišča

Že dva tedna so ukrajinska pristanišča ob Črnem morju praktično zablokirana. Najbolj je prizadeto kmetijstvo, proizvodnjo so že ustavili nekateri rudniki, dolgotrajna blokada pa lahko resno ogrozi celotno gospodarstvo. Strokovnjaki napovedujejo, da se bo že tako negativna trgovinska bilanca še poslabšala, inflacija povečala, nacionalna valuta pa devalvirala. Od 22. julija, ko so se v danski družbi Maersk, največjem ladijskem prevozniku kontejnerjev na svetu, odločili, da zaradi grožnje pred ruskimi napadi njihove ladje ne bodo več plule v ukrajinska pristanišča, se je promet v njih dobesedno ustavil. Že prej so v pristanišče v Odesi priplule le kake štiri ladje na dan, a stopnjevanje ruskih napadov je pregnalo še te. Danes so se na ruskem obrambnem ministrstvu spet pohvalili, da so ...