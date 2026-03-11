Blokada TikToka v Albaniji neustavna

Po skoraj letu prepovedi TikToka, ki jo je uvedla albanska vlada, je albansko ustavno sodišče razsodilo, da so s tem kršili svobodo izražanja in medijsko svobodo, poroča AFP.

Albanska vlada je aplikacijo, ki ima več kot milijardo uporabnikov, blokirala marca 2025. Razlog je bil incident, ki se je končal s smrtjo najstnika, zabodenega med pretepom. Do incidenta je prišlo zaradi spora na družabnem omrežju TikTok.

Odločitev so na sodišču izpodbijali Združenje albanskih novinarjev, preiskovalni medij in nevladna organizacija. Sodbo so označili za pomemben korak pri zaščiti demokratičnih standardov v Albaniji.

Nemoteno delovanje

V praksi se je izvajanje prepovedi izkazalo za težavno, ponekod tudi neučinkovito. Mnogi uporabniki prepovedi skoraj niso opazili, saj je aplikacija ostala dostopna prek VPN-jev oziroma navideznih zasebnih omrežij, ki uporabnikom omogočajo prikrivanje njihove lokacije.

»TikTok je deloval brez kakršnih koli težav, prek usmerjanja povezave skozi države, kot sta Romunija ali Bolgarija,« je dejala 21-letna študentka komunikologije.

Po njenem mnenju je »absurdno«, da prepovejo eno izmed platform, ki jih mladi Albanci uporabljajo najpogosteje, »ne da bi upoštevali, kako danes internet dejansko deluje«.

Nasproten učinek

TikTok se redno sooča z obtožbami, da škoduje duševnemu zdravju uporabnikov in širi nasilne vsebine. Evropska unija medtem opozarja, da bi lahko njegove »zasvojljive funkcije« škodovale dobremu počutju uporabnikov, zlasti mladoletnikov.

Premier Edi Rama je ob komentiranju sodbe na omrežju X zapisal, da sodišče »meni, da se je 90 odstotkov albanskih staršev in učiteljev motilo, ko so pozivali k zaprtju TikToka«.

Profesorja komunikologije in novih medijev iz Tirane pravi, da prepoved »ni imela nobenega vpliva na izobraževanje mlajše generacije« in je morda celo dosegla nasproten učinek. »Mlade je spodbudila, da so se še pogosteje povezovali prek VPN-jev, kljub tveganjem za njihove osebne podatke,« je dejal.

Aplikacija, ki temelji na kratkih, zasvojljivih videoposnetkih, se na svetovni ravni sooča tudi z obtožbami, od neustreznega zbiranja podatkov do omogočanja manipulacij na volitvah.

Decembra je Avstralija mlajšim od 16 let prepovedala dostop do več družbenih omrežij, med drugim TikToka, Instagrama in YouTuba – kar je bil prvi takšen ukrep na svetu in je od takrat navdihnil tudi druge države.