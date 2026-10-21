Bloomberg z 80 milijoni dolarjev v boj proti Trumpovim republikancem

Milijarder Michael Bloomberg bo za podporo demokratom na novembrskih vmesnih volitvah v ZDA namenil približno 80 milijonov dolarjev, je poročal New York Times. Večino denarja bo usmeril v tekmo za predstavniški dom, kjer demokrati upajo, da bodo republikancem odvzeli večino.

Nekdanji župan New Yorka je sredstva demokratskim organizacijam namenjal že septembra, z donacijami pa nadaljuje tudi oktobra. Njegov politični svetovalec Howard Wolfson je za časnik povedal, da Bloomberg verjame v sodelovanje v demokraciji in ga podpira tudi s finančnimi prispevki.

Za podporo kandidatom za predstavniški dom bo Bloomberg namenil najmanj 50 milijonov dolarjev. Od tega bo 24 milijonov dolarjev prejela organizacija Everytown for Gun Safety, ki jo je soustanovil in si prizadeva za strožjo zakonodajo na področju orožja. Še 16 milijonov dolarjev bo namenil organizaciji House Majority PAC, ki podpira demokratske kandidate za kongres. Po podatkih, ki jih je pridobil New York Times, je Bloomberg največji javno razkriti donator obeh organizacij.

Za volilne tekme za predstavniški dom namerava nameniti še dodatnih deset milijonov dolarjev. Demokratom želi pomagati osvojiti dovolj sedežev, da bodo lahko učinkovito vodili kongres, ne le dosegli minimalne večine.

»Razlika med 221 in 230 sedeži v predstavniškem domu je res pomembna,« je dejal Wolfson. Večja večina bi demokratom olajšala sprejemanje odločitev in zmanjšala njihovo odvisnost od posameznih poslancev.

Vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je ocenil, da bo Bloombergova podpora stranki pomagala do zmage. Po njegovih besedah je imel nekdanji župan pomembno vlogo že na vmesnih volitvah leta 2018, ko so demokrati osvojili večino v tem domu kongresa.

Trump napoveduje več kot 400 milijonov dolarjev

Demokrati se medtem pripravljajo na obsežno republikansko kampanjo. Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je za vmesne volitve porabil že več kot 300 milijonov dolarjev, do volilnega dne pa namerava znesek povečati na več kot 400 milijonov dolarjev.

Čeprav je zapisal, da je denar porabil sam, New York Times ocenjuje, da je najverjetneje govoril o super političnem odboru MAGA Inc., ki ga vodijo njegovi zavezniki in podpira republikanske kandidate.

Republikanski nacionalni odbor je časniku sporočil, da zaključuje prenose 50 milijonov dolarjev organizacijama, ki podpirata republikanske kandidate za predstavniški dom in senat. Nova poročila o financiranju kampanj naj bi razkrila, koliko denarja politične organizacije namenjajo volilnim tekmam.

Medtem ko demokrati upajo na zmago v predstavniškem domu, je razmerje moči v senatu bolj negotovo. Veliki donatorji zato precej sredstev namenjajo tudi senatnim kandidatom. Bloombergov denar bo demokratom pomagal financirati televizijske in digitalne oglase ter tako konkurirati republikancem.

Podpira sredinsko usmeritev demokratov

Bloombergova finančna podpora odraža tudi njegova politična stališča. Po besedah Wolfsona nekdanji župan ostaja zaskrbljen zaradi premika demokratske stranke na levo, zlasti pri vprašanjih, povezanih z Izraelom. Denarja ne namenja skupinam, ki podpirajo levo usmerjene pristaše organizacije Demokratični socialisti Amerike, je pojasnil svetovalec.

Milijarder bi lahko vplival tudi na izbiro demokratskega predsedniškega kandidata leta 2028. Za zdaj se še ni odločil, koga bo podprl, vendar je med njegovimi letošnjimi donacijami tudi prispevek guvernerju Pensilvanije Joshu Shapiru, ki velja za enega od možnih kandidatov.

»Je pragmatik in sredinski politik,« je o Bloombergu dejal Wolfson. Po njegovih besedah bi ga presenetilo, če nekdanji župan na koncu ne bi podprl kandidata, ki bi delil njegovo politično usmeritev.

Bloomberg je za neuspešno predsedniško kampanjo leta 2020 porabil več kot milijardo dolarjev. Tudi tokrat pričakuje konkretne rezultate, predvsem zmago demokratov v predstavniškem domu.