BMW odpoklical več sto tisoč avtomobilov

Nemški avtomobilski velikan BMW je zaradi nevarnosti požara, ki bi ga lahko povzročil zaganjalnik motorja, po vsem svetu odpoklical več sto tisoč avtomobilov. Ukrep se nanaša na 16 modelov, izdelanih med julijem 2020 in julijem 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so po navedbah AFP pojasnili v družbi, bodo lastnike prizadetih avtomobilov obvestili pisno in jih pozvali k zamenjavi zaganjalnika. »Do takrat jim priporočamo, da po zagonu motorja - zlasti po daljinskem zagonu - vozila ne pustijo brez nadzora, dokler motor deluje,« so navedli.

Poudarili so, da so problematični le nekateri zaganjalniki v omenjenih modelih. Tudi pri teh je vžig skrajna možnost, saj se težava lahko pokaže v precej milejši obliki. »Do požara pride le v najslabšem primeru,« so pojasnili.

Zaganjalnik sproži delovanje motorja z notranjim zgorevanjem. V tem primeru se lahko zaradi kratkega stika v elektromagnetu, ki ga vsebuje, začne pregrevati, kar lahko povzroči požar.

Zaradi težave na zaganjalniku je BMW več sto tisoč avtomobilov odpoklical že septembra lani. Takrat je šlo za modele, izdelane med septembrom 2015 in septembrom 2021.