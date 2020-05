Bo Afganistan kmalu dobil vlado?

Stabilna vlada v Kabulu je predpogoj za začetek mirovnih pogajanj s talibi. FOTO: Mohammad Ismail/Reuters

Potem ko sta marca vodilna politika Afganistana – dosedanji predsednikin izvršni vodja– razglasila zmago na jesenskih predsedniških volitvah, tuji mediji poročajo, da sta politika predvidoma blizu sklenitve dogovora o sodelovanju. Po uradnih rezultatih je največ podpore volivcev na jesenskih predsedniških volitvah zbral Gani , rezultat pa je Abdula izpodbil z argumentom volilnih nepravilnosti. Posledično sta oba, enako kot po volitvah leta 2014, razglasila zmago, v sporu, ki se je razrešil z dogovorom o skupnem vladanju, pa so posredovale ZDA.Osnutek tokratnega dogovora med politikoma predvideva, da bo Abdula prevzel vodenje mirovnih pogajanj s talibi, prav tako bodo njegovi kandidati sestavljali polovico vladnega kabineta. Kot besede njegovega tiskovnega predstavnika navaja tiskovna agencija Reuters, do zaključka dogovorov med vodilnima politikoma ne manjka dosti. Da reševanje spora napreduje, so sporočili tudi iz Ganijevega tabora.Spor med Ganijem in Abdulahom je pod vprašaj postavil mirovni dogovor, ki ga je 29. februarja Washington podpisal s talibi , dodaja Reuters; stabilna vlada v Kabulu je namreč eden od ključnih predpogojev za uresničevanje določil obstoječega dogovora in bodoča mirovna pogajanja med talibi in afganistansko vlado.Iz Afganistana sicer prihajajo vesti o poostrenih spopadih med pripadniki afganistanskih varnostnih sil in talibi navkljub epidemiji novega koronavirusa ter mirovnemu dogovoru z ZDA in izmenjavo zapornikov med afganistanskimi oblastmi in talibi, ki jo ta predvideva.