Predstavljajte si, da se vam ponudi priložnost za naložbo v tehnološko podjetje iz Silicijeve doline, ki se ponaša z osupljivimi poslovnimi rezultati. Njegovi prihodki so se v zadnjem letu povečali za približno štirinajstkrat, vrednost podjetja se je v devetih mesecih več kot popeterila, produktivnost pa skokovito narašča. Sliši se odlično, kajne? Toda obstaja past. Podjetje velik del svojega dela prepušča agentom umetne inteligence, ki so zaslužni za izjemno rast produktivnosti, vendar jih je težko nadzorovati, kaj šele obvladovati. Večkrat so že ravnali nepričakovano, njihovo delovanje pa bi lahko imelo katastrofalne posledice. Kot vlagatelj bi si zato verjetno želeli zagotovila, da podjetje stori vse, kar je v njegovi moči, da bi ohranilo nadzor nad njimi. Prospekt za prvo javno ...