Medtem ko se Bruselj odloča o volji milijona ljudi, na Poljskem umira nosečnica

Evropska komisija bo danes sporočila svojo odločitev glede evropske državljanske pobude za varen in dostopen splav My Voice, My Choice. Pod peticijo se je podpisalo več kot 1,1 milijona ljudi po vsej Evropski uniji. Pri pobudi gre za uporabo podporne pristojnosti Evropske unije v skladu s pravili, določenimi v evropskih pogodbah, in ne za pozive k usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic.

Iz Inštituta 8. marec so pred dnevi izrazili bojazen, da odgovor Evropske unije morda ne bo jasen da, a zagotovili, da se bodo ne glede na odločitev še naprej borili za to, da bodo imele prebivalke Evropske unije dostop do varne prekinitve nosečnosti.

V treh dneh so aktivisti in aktivistke zbrali skoraj 250.000 podpisov peticije, v kateri so evropsko komisijo pozvali, naj na pobudo My Voice, My Choice odgovori pritrdilno. Odločitev bo znana danes okrog 14. ure. Po naših neuradnih informacijah naj bi evropska komisija predlagala uporabo katerega od obstoječih mehanizmov, novega zakonodajnega akta pa naj ne bi predlagali.

Na pozive evropski komisiji, da ne morejo ignorirati volje več kot milijona ljudi, se je na družbenem omrežju instagram odzvala komisarka za enakost Hadja Lahbib. Sporočila je, da »sliši pozive in da evropska komisija usklajuje še zadnje podrobnosti odgovora«.

Na Poljskem umira nosečnica

Pri Inštitutu 8. marec so pred odločitvijo o varnem in dostopnem splavu opozorili na dogajanje na Poljskem. Že v preteklosti je več žensk umrlo zaradi sepse, ker so jim zdravniki zavrnili splav. Trenutno je v mestu Olsztyn hospitalizirana Lela, žena in mati, ki čaka na medicinsko nujen splav. Njeno življenje je v nevarnosti, posega pa ji osebje ne želi oziroma si ga ne upa narediti. Lela potrebuje zdravilo, ki pa ga nosečnicam ne smejo dati.

Poljska aktivistka Dominika Lesota je povedala, da so pretreseni, ne pa tudi presenečeni in da gre za posledico enega najstrožjih zakonov glede splava. Poudarila je, da Poljaki in Poljakinje ne želijo praznih obljub: »Prazne obljube ne bodo pomagale Leli, ki umira v poljski bolnišnici, niti nobeni ženski, ki nima dostopa do varnega splava.«

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob tej pretresljivi zgodbi opozorila: »Če bi Lela živela v Sloveniji in ne na Poljskem, bi bilo z njo vse v redu. Tako pa ni. In to je realnost današnje Evrope. Nekatere države ženskam sporočajo, da je njihovo življenje zlahka žrtvovano. Globoko me frustrira in jezi, da morajo moji poljski kolegi biti tukaj in moledovati za pomoč.«

Poljska ima enega najbolj restriktivnih zakonov glede splava – mogoč je le v primeru incesta, posilstva oziroma ko je ogroženo življenje matere, pa še tedaj se zdravniki izgovarjajo na ugovor vesti ali pa se bojijo sankcij. Po tem, ko so pred letom dni zbrali dovolj podpisov, je Nika Kovač dejala, da je »milijon podpisov pokazalo, da so reproduktivne pravice skupna vrednota celotne Evrope« in ne nekaj, kar bi razdvajalo ljudi.

Poljska Fundacija za ženske in načrtovanje družine (FEDERA) je Inštitut 8. marec prosila, naj napišejo pismo solidarnosti z Lelo, v katerem pozivajo poljsko ministrico za zdravje Aneto Grunwald-Fitas, naj ukrepa, in Ursulo von der Leyen, naj podpre pobudo My Voice, My Choice. Pritiski, naj Bruselj usliši željo več kot milijona ljudi, so v zadnjih dneh prihajali iz vse Evrope.

Poljska aktivistka Marta Lempart, ustanoviteljica gibanja Štrajk žensk, je junija leta 2024, ko se je začelo zbiranje podpisov za pobudo My Voice, My Choice, za Delo povedala, da je »grozno, ko morajo noseče ženske na Poljskem v bolnišnico oditi z odvetniki ali nevladnimi organizacijami, da dobijo pomoč«.

Prek finančnega mehanizma bi države zagotavljale dostop do zdravstvene oskrbe. FOTO: Črt Piksi

Pobuda, ki jo je z resolucijo podprl tudi evropski parlament, predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma za podporo dostopnemu in varnemu splavu v Evropi. Prek finančnega mehanizma bi države zagotavljale dostop do zdravstvene oskrbe za ženske, ki bi želele opraviti splav, pa ga v svojih državah ne morejo. Decembra so v Strasbourgu evropski poslanke in poslanci pobudo My Voice, My Choice podprli s 358 glasovi za in 202 proti, 79 je bilo vzdržanih.

Javno mnenje je v večini držav članic Evropske unije naklonjeno reproduktivnim pravicam. Tudi zakonodaje so spisane tako, da ženskam načeloma omogočajo, da opravijo splav. A v posameznih državah članicah je kljub zakonodaji splav težko dostopen – na Hrvaškem in v Italiji se zdravstveno osebje sklicuje na ugovor vesti, na Madžarskem morajo ženske pred posegom poslušati zarodkovo srce. V Nemčiji je splav plačljiv, na Malti in na Poljskem skorajda nemogoč.

Znanstveni in mednarodni organi soglašajo, da se število splavov ne zmanjša, če se reproduktivno zdravje obravnava kot razkošje. S tem se ženske zgolj sili v nevarne splave.