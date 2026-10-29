Bo Donaldu Trumpu spodrsnilo na ruskem dizlu?

Konec prihodnjega tedna bo v newyorškem pristanišču pristal prvi tanker, ki prevaža rusko dizelsko gorivo. V naslednjih nekaj dnevih bosta priplula še dva, četrti bi po ruskih napovedih prav tako moral biti na poti.

Ameriški nakup ruskega goriva je del »dizelskega dogovora«, ki sta ga sklenila ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin. Ta ni razjezil le Ukrajine in njenih evropskih zaveznic, z njim si je Trump nakopal težave tudi na domačem političnem prizorišču, na katerem bo čez nekaj dni pomembno glasovanje.