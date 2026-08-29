Bo Islandija pohitela v Evropsko unijo?

Če bodo Islandci na današnjem referendumu podprli nadaljevanje pristopnih pogajanj, ustavljenih leta 2013, bi lahko politika širitve Evropske unije dobila dodaten zagon. Zato bodo v Bruslju, več kot 2000 kilometrov od Reykjavika, z velikim zanimanjem spremljali razplet glasovanja na otoku, ki ima približno 400.000 prebivalcev.

Islandija bi lahko bila v dvojcu s Črno goro, ki namerava pristopna pogajanja končati že letos ali najpozneje na začetku prihodnjega leta. V Bruslju že pripravljajo pristopno pogodbo s Podgorico. Ker se naslednja širitev EU nezadržno približuje, se v evropski komisiji pripravljajo tudi na domače naloge, ki jih bo morala opraviti Unija.