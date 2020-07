Bo istanbulska ikona znova postala mošeja?

Hagija Sofija, ki na zahodnem bregu Bosporja s karizmo vizualno dominira nad istanbulsko četrtjo Fatih, spada med najbolj znamenite – in svete – zgradbe na svetu. Skoraj poldrugo tisočletje staro poslopje, priča in tvorec zgodovine je po 85 letih znova v središču političnega, ideološkega in religioznega boja. Turško vrhovno sodišče (državni svet) danes še ni sprejelo odločitve o njeni usodi.Zasedanje je danes trajalo le 17 minut, toda vrhovno sodišče še ni sprejelo končne odločitve o usodi Hagije Sofije (grško: Sveta modrost). Odločitev, ali bo leta 532 zgrajeno poslopje, ki ga je ukazal zgraditi bizantinski cesar ...