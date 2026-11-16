Bo letošnja zima zaradi polarnega vrtinca res bolj mrzla

Polarni vrtinec običajno zadržuje mrzel zrak nad Arktiko, v nekaterih zimah pa lahko oslabi ali se poruši. Takrat se hladen polarni zrak pomakne proti jugu in povzroči izrazitejše zimske razmere v Evraziji in Severni Ameriki, poroča Reuters.

Letos so zabeležili najzgodnejši primer tega fenomena. Po podatkih Financial Times se je nekaj podobnega zgodilo 28. novembra 1968.

Nekateri menijo, da bi vzrok bil lahko tudi El Niño, ki je povezan s segrevanjem voda v tropskem oceanu. Eden glavnih vzrokov za te motnje je nenadno stratosfersko segrevanje, pri katerem se temperature visoko nad Arktiko hitro zvišajo. Drugi pa vzrok pripisujejo zmanjševanju morskega ledu severno od Skandinavije in zahodne Rusije.

Ali bo zima zelo mrzla?

Oslabljen polarni vrtinec sicer povečuje verjetnost hladnejšega vremena, vendar sam po sebi ni zanesljiv napovedni dejavnik. Vplivajo lahko tudi drugi atmosferski vzorci, ki ta učinek bodisi okrepijo bodisi oslabijo.

Raziskave kažejo, da približno dvema tretjinama nenadnih segrevanj stratosfere sledijo hladnejše in bolj sušne vremenske razmere od običajnih v severni in severozahodni Evropi.

Zaradi tega se lahko poveča možnost sneženja v prihodnjih tednih, prinese pa lahko tudi bolj suho vreme. Znanstveniki opozarjajo še, da bi se lahko stratosfera ponovno segrela.

Glavni znanstvenik Tim Stockdale v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je za FT povedal, da je to morda še en primer, kako se zemljini atmosferski sistemi obnašajo na načine, ki jih ljudje še niso vajeni.