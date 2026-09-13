Bo na Švedskem po volitvah padel še zadnji tabu?

Švedska bo danes odločila, ali bo v naslednji vladi sodelovala skrajna desnica. Švedski demokrati, ki so bili še pred nekaj leti za večino etabliranih strank nesprejemljiv partner, bi se lahko po parlamentarnih volitvah prvič uradno priključili vladajoči koaliciji.

Predvolilne ankete so v zadnjih dneh še kazale na prednost levosredinskega bloka, ki ga vodi socialdemokratska stranka nekdanje premierke Magdalene Andersson. Štiri opozicijske stranke – socialdemokrati, zeleni, levica in sredinska stranka – so lahko skupaj pričakovale nekaj več kot polovico glasov. Toda zaostanek desnega bloka, v katerem so poleg zmernih konservativcev tudi Švedski demokrati, krščanski demokrati in liberalci, ni bil velik.