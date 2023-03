Netanjahu naj bi se odločil za zamrznitev reforme pravosodja

V nadaljevanju preberite:

Benjamin Netanjahu bi moral že danes zjutraj na tiskovni konferenci nagovoriti izraelsko javnost – ta je pričakovala, da bo večni predsednik vlade vendarle naredil korak nazaj in razglasil »zamrznitev« reforme pravosodnega sistema, s katero si je želel v celoti podrediti do zdaj neodvisno vejo oblasti: v skladu s predlogom novega zakona bi lahko kneset (parlament) s preprosto večino – brez nadzora vrhovnega sodišča – odločal o ključnih družbenih in državnih vprašanjih.

Protestniki so takšno nakano Netanjahuja in njegovih zaveznikov iz skrajno desnih in radikalnih verskih strank razumeli kot pot države v diktaturo na eni in Netanjahujevo izogibanje sodni odgovornosti na drugi strani (proti premieru že tri leta poteka proces zaradi koruptivnih rabot).