Bo po Iranu spet na vrsti Grenlandija?

Bolj kot negotova vojna z Iranom, ki bi lahko prinesla še več žrtev med ameriškimi vojaki, republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu ustreza negotov mir. Upa, da bo lahko vrnil hitro gospodarsko rast izpred napada, status quo na Bližnjem vzhodu bi mu olajšal tudi ukvarjanje z drugimi zunanjepolitičnimi prioritetami. Tudi z Grenlandijo, »velikim kosom ledu«, ki se spet pomika v središče pozornosti.

Trump ne bo prekinil premirja z Iranom, če ta ne bo ubijal ameriških vojakov, so se v Wall Street­ Journalu v četrtek sklicevali na neimenovane državne uradnike. Kljub iranskim napadom še naprej računa na uničevalen učinek blokade iranskega izvoza nafte. »Na tem delu sveta premirje drži, če streljate bolj zmerno.« Če se bo tako nadaljevalo, se bo lahko morda res posvetil drugim zunanjepolitičnim prioritetam, predvsem večanju vpliva na zahodni polobli.