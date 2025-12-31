  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Bo Putinova vojna daljša od vojne na vzhodni fronti?

    Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri leta, mirovna pogajanja pa se še vedno zapletajo.
    Stavbe, poškodovane v ruskem vojaškem napadu v mestu Kostjantinivka. FOTO: Reuters
    Galerija
    Stavbe, poškodovane v ruskem vojaškem napadu v mestu Kostjantinivka. FOTO: Reuters
    A. H.
    31. 12. 2025 | 10:38
    31. 12. 2025 | 10:42
    6:39
    A+A-

    Sredi januarja bo »posebna vojaška operacija« predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini trajala dlje kot vojna na vzhodni fronti, ki se je začela z nemško invazijo na Sovjetsko zvezo junija 1941 in končala s padcem Berlina maja 1945.

    Skoraj štiri leta po obsežni invaziji na Ukrajino se Putinu izmika odločilna zmaga. Rusija trenutno nadzoruje 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vojna pa naj bi Moskvo stala več kot milijon žrtev, navaja CNN. Morda največja »žalitev« Putinove vojne pa kaže na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ostaja na oblasti.

    image_alt
    Ukrajina zanika napad na Putinovo rezidenco

    Putin ob koncu leta kaže zaupanje, da je čas na njegovi strani in da je zmaga neizogibna. V pogovoru z indijskim premierjem decembra je dejal, da bo Rusija v vsakem primeru osvobodila Donbas in Novo Rusijo z vojaškimi ali drugimi sredstvi. Prav tako je podvojil svojo zahtevo po pridobitvi vseh regij Ukrajine, ki si jih Rusija lasti, vključno s tistimi, ki jih njegovim četam ni uspelo zavzeti s silo.

    Putin ob koncu leta kaže zaupanje, da je čas na njegovi strani in da je zmaga neizogibna. FOTO: Mikhail Metzel/Afp
    Putin ob koncu leta kaže zaupanje, da je čas na njegovi strani in da je zmaga neizogibna. FOTO: Mikhail Metzel/Afp

    Putin se zaveda, da je ameriški predsednik Donald Trump odločen doseči dogovor o Ukrajini, ruski voditelj pa bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi iz Washingtonove vneme po končanju konflikta izvlekel največjo korist.

    Po poročanju CNN je ruski predsednik na svoji tiskovni konferenci ob koncu leta dejal, da je njegova država pripravljena in voljna »končati konflikt po mirni poti«, nato pa se pohvalil, da njegove sile »napredujejo čez celotno frontno črto«.

    Vprašanja, ki grozijo

    Rusija, ZDA in Ukrajina se strinjajo, da se dogovor o koncu skoraj štiri leta trajajoče vojne bliža, vendar po besedah predsednika Donalda Trumpa ostajata »eno ali dve zelo težki vprašanji«. Dve najzahtevnejši vprašanji v 20-točkovnem načrtu Washingtona se nanašata na ozemlje in usodo največje evropske jedrske elektrarne, ki jo trenutno zaseda Rusija.

    image_alt
    Ukrajinski veleposlanik: Naslednji korak bosta naredila Trump in Putin

    Kremelj se strinja s Trumpom, da so pogajanja »v zaključni fazi«, naslednji korak Zelenskega pa je srečanje z evropskimi voditelji v Franciji 6. januarja, poroča Guardian.

    Kremelj se strinja s Trumpom, da so pogajanja »v zaključni fazi«, Zelenskijev naslednji korak pa je srečanje z evropskimi voditelji v Franciji 6. januarja. FOTO: Jim Watson/Afp
    Kremelj se strinja s Trumpom, da so pogajanja »v zaključni fazi«, Zelenskijev naslednji korak pa je srečanje z evropskimi voditelji v Franciji 6. januarja. FOTO: Jim Watson/Afp

    Nekateri opazovalci Kremlja so skeptični glede Putinovih dogovorov, ki bi presegli katero koli od njegovih rdečih črt. Obrisi takšnega dogovora se še vedno rišejo, vendar je ruska stran že dolgo jasna glede glavnih spornih točk.

    Usoda industrijskega središča

    Putin svojih maksimalističnih zahtev po pridobitvi celotnega ukrajinskega industrijskega Donbasa ni umaknil, čeprav mu Zelenski ponuja kompromis. Predlagal je, da se ukrajinske sile umaknejo z območja in ustvarijo demilitarizirano ali prosto ekonomsko cono, ki bi jo nadzorovala Ukrajina, če se tudi Rusi umaknejo za enako razdaljo. Trenutno linijo stika bi nato nadzorovale mednarodne sile.

    »Ne moremo se kar tako umakniti, to je izven naše zakonodaje,« pravi Zelenski. »Ne gre samo za zakon. Tam živijo ljudje, 300.000 ljudi ... Teh ljudi ne moremo izgubiti.«

    Rusija trenutno nadzoruje 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vojna pa naj bi Moskvo stala več kot milijon žrtev. FOTO: Stringer/Reuters
    Rusija trenutno nadzoruje 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vojna pa naj bi Moskvo stala več kot milijon žrtev. FOTO: Stringer/Reuters

    Obe strani sta izčrpani, analitiki Inštituta za preučevanje vojne pa ocenjujejo, da bi ruske sile za osvojitev preostalega dela Donecka potrebovale do avgusta 2027. Ohraniti bi morali trenutno hitrost napredovanja, kar pa ni samoumevno, navaja BBC.

    image_alt
    Mladi in starejši, moški in ženske, starši in otroci se učijo preživetja v vojni

    Kompromis Zelenskega bi od ruskih vojakov zahteval tudi umik z drugih območij ukrajinskega ozemlja, kjer so omejeno prisotni. Brez napredka glede Donecka se zdi možnost mirovnega sporazuma nerealna, vendar ruski kompromis morda ni izključen.

    Jedrska elektrarna

    Rusija je marca leta 2022 zasedla največjo evropsko jedrsko elektrarno v Enerhodarju. Ukrajina meni, da bi moralo območje prav tako postati demilitarizirano in preurejeno v prosto ekonomsko cono. Ameriški predlog predvideva, da bi ZDA upravljale elektrarno kot skupno podjetje z Rusijo in Ukrajino. Kijev je dejal, da je to nerealno in da bi jo namesto tega državi lahko upravljali skupaj v razmerju 50: 50, pri čemer bi ZDA odločale, kam gre polovica energije – kar bi posredno pomenilo, da gre Rusiji.

    image_alt
    Trump in Putin trdita, da so pogovori o Ukrajini v sklepni fazi

    Vodja ruske jedrske agencije Rosatom Aleksej Lihačov je po navedbah BBC omenil možnost, da bi Ukrajina lahko uporabljala elektriko, ki jo proizvaja elektrarna, v okviru mednarodnega sodelovanja. Kompromis glede tega vprašanja morda ni nepremostljiv, vendar bi zahteval določeno raven zaupanja med sosednjima državama.

    Napredek brez zaupanja

    Težko si je predstavljati znaten napredek pri največjih spornih točkah, ko je tako malo zaupanja. Ko je Trump ta teden namignil, da si Putin »želi videti uspeh Ukrajine ... vključno z dobavo energije ... po zelo nizkih cenah«, Zelenski ni verjel niti besedi.

    Rusija je marca 2022 zasedla največjo evropsko jedrsko elektrarno v Enerhodarju. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
    Rusija je marca 2022 zasedla največjo evropsko jedrsko elektrarno v Enerhodarju. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters

    Tudi Rusija ni pokazala veliko zaupanja v Kijev, ko je obtožila ukrajinske sile, da so z droni ciljale na Putinovo rezidenco v Novgorodski regiji, čeprav niso priložili nobenih dokazov o napadu.

    Bi lahko Ukrajinci glasovali o sporazumu?

    Ukrajinski voditelj je navedel javnomnenjske ankete, ki kažejo, da si 87 odstotkov Ukrajincev želi miru, hkrati pa jih 85 odstotkov zavrača umik iz Donbasa, poroča BBC.

    image_alt
    Zelenski zanika, da je Ukrajina nad Putinovo rezidenco poslala drone

    Zato meni, da nobene odločitve o usodi Donecka ali širšega 20-točkovnega načrta ni mogoče sprejeti brez ljudskega glasovanja in 60-dnevnega premirja za pripravo: »Referendum je način, da ga sprejmemo ali ne.«

    Tudi to je potencialna sporna točka, saj Kremelj trdi, da bi začasno premirje le podaljšalo konflikt in vodilo do ponovnih sovražnosti. Trump je dejal, da razume Putinovo stališče.

    Toda Zelenski meni, da brez takega glasovanja dogovor ne bi bil veljaven, kar le še povečuje seznam težkih vprašanj, ki jih je treba rešiti.

    vojna v Ukrajini Rusija-Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina Donald Trump Donbas mirovna pogajanja

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Iskanje sledi

    Drugačno poglavje mariborske zgodovine

    Končno tudi v slovenščini roman Iskanje sledi kot sinteza avtofikcije in družinske sage v Mariboru rojenega Paula Blahe.
    Peter Rak 31. 12. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Bo Putinova vojna daljša od vojne na vzhodni fronti?

    Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri leta, mirovna pogajanja pa se še vedno zapletajo.
    31. 12. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Kdo je najbolj priljubljen politik leta 2025 v Sloveniji?

    Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič.
    31. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Isiah Whitlock Jr.

    Umrl zvezdnik številnih filmov oskarjevca Spika Leeja

    Njegov globoki baritonski glas je bilo slišati tudi v številnih animiranih filmih.
    31. 12. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Numerološka napoved

    Numerologinja Lili Sorum razkriva, zakaj leto 2026 prinaša konec starih vzorcev

    Numerologinja Lili Sorum napoveduje, kaj leto 2026 prinaša Sloveniji in vsakemu od nas.
    Sabina Obolnar 31. 12. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Kdo je najbolj priljubljen politik leta 2025 v Sloveniji?

    Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič.
    31. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Isiah Whitlock Jr.

    Umrl zvezdnik številnih filmov oskarjevca Spika Leeja

    Njegov globoki baritonski glas je bilo slišati tudi v številnih animiranih filmih.
    31. 12. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Numerološka napoved

    Numerologinja Lili Sorum razkriva, zakaj leto 2026 prinaša konec starih vzorcev

    Numerologinja Lili Sorum napoveduje, kaj leto 2026 prinaša Sloveniji in vsakemu od nas.
    Sabina Obolnar 31. 12. 2025 | 09:20
    Preberite več
