Bo Putinova vojna daljša od vojne na vzhodni fronti?

Sredi januarja bo »posebna vojaška operacija« predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini trajala dlje kot vojna na vzhodni fronti, ki se je začela z nemško invazijo na Sovjetsko zvezo junija 1941 in končala s padcem Berlina maja 1945.

Skoraj štiri leta po obsežni invaziji na Ukrajino se Putinu izmika odločilna zmaga. Rusija trenutno nadzoruje 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vojna pa naj bi Moskvo stala več kot milijon žrtev, navaja CNN. Morda največja »žalitev« Putinove vojne pa kaže na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ostaja na oblasti.

Putin ob koncu leta kaže zaupanje, da je čas na njegovi strani in da je zmaga neizogibna. V pogovoru z indijskim premierjem decembra je dejal, da bo Rusija v vsakem primeru osvobodila Donbas in Novo Rusijo z vojaškimi ali drugimi sredstvi. Prav tako je podvojil svojo zahtevo po pridobitvi vseh regij Ukrajine, ki si jih Rusija lasti, vključno s tistimi, ki jih njegovim četam ni uspelo zavzeti s silo.

Putin ob koncu leta kaže zaupanje, da je čas na njegovi strani in da je zmaga neizogibna. FOTO: Mikhail Metzel/Afp

Putin se zaveda, da je ameriški predsednik Donald Trump odločen doseči dogovor o Ukrajini, ruski voditelj pa bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi iz Washingtonove vneme po končanju konflikta izvlekel največjo korist.

Po poročanju CNN je ruski predsednik na svoji tiskovni konferenci ob koncu leta dejal, da je njegova država pripravljena in voljna »končati konflikt po mirni poti«, nato pa se pohvalil, da njegove sile »napredujejo čez celotno frontno črto«.

Vprašanja, ki grozijo

Rusija, ZDA in Ukrajina se strinjajo, da se dogovor o koncu skoraj štiri leta trajajoče vojne bliža, vendar po besedah predsednika Donalda Trumpa ostajata »eno ali dve zelo težki vprašanji«. Dve najzahtevnejši vprašanji v 20-točkovnem načrtu Washingtona se nanašata na ozemlje in usodo največje evropske jedrske elektrarne, ki jo trenutno zaseda Rusija.

Kremelj se strinja s Trumpom, da so pogajanja »v zaključni fazi«, naslednji korak Zelenskega pa je srečanje z evropskimi voditelji v Franciji 6. januarja, poroča Guardian.

Kremelj se strinja s Trumpom, da so pogajanja »v zaključni fazi«, Zelenskijev naslednji korak pa je srečanje z evropskimi voditelji v Franciji 6. januarja. FOTO: Jim Watson/Afp

Nekateri opazovalci Kremlja so skeptični glede Putinovih dogovorov, ki bi presegli katero koli od njegovih rdečih črt. Obrisi takšnega dogovora se še vedno rišejo, vendar je ruska stran že dolgo jasna glede glavnih spornih točk.

Usoda industrijskega središča

Putin svojih maksimalističnih zahtev po pridobitvi celotnega ukrajinskega industrijskega Donbasa ni umaknil, čeprav mu Zelenski ponuja kompromis. Predlagal je, da se ukrajinske sile umaknejo z območja in ustvarijo demilitarizirano ali prosto ekonomsko cono, ki bi jo nadzorovala Ukrajina, če se tudi Rusi umaknejo za enako razdaljo. Trenutno linijo stika bi nato nadzorovale mednarodne sile.

»Ne moremo se kar tako umakniti, to je izven naše zakonodaje,« pravi Zelenski. »Ne gre samo za zakon. Tam živijo ljudje, 300.000 ljudi ... Teh ljudi ne moremo izgubiti.«

Rusija trenutno nadzoruje 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vojna pa naj bi Moskvo stala več kot milijon žrtev. FOTO: Stringer/Reuters

Obe strani sta izčrpani, analitiki Inštituta za preučevanje vojne pa ocenjujejo, da bi ruske sile za osvojitev preostalega dela Donecka potrebovale do avgusta 2027. Ohraniti bi morali trenutno hitrost napredovanja, kar pa ni samoumevno, navaja BBC.

Kompromis Zelenskega bi od ruskih vojakov zahteval tudi umik z drugih območij ukrajinskega ozemlja, kjer so omejeno prisotni. Brez napredka glede Donecka se zdi možnost mirovnega sporazuma nerealna, vendar ruski kompromis morda ni izključen.

Jedrska elektrarna

Rusija je marca leta 2022 zasedla največjo evropsko jedrsko elektrarno v Enerhodarju. Ukrajina meni, da bi moralo območje prav tako postati demilitarizirano in preurejeno v prosto ekonomsko cono. Ameriški predlog predvideva, da bi ZDA upravljale elektrarno kot skupno podjetje z Rusijo in Ukrajino. Kijev je dejal, da je to nerealno in da bi jo namesto tega državi lahko upravljali skupaj v razmerju 50: 50, pri čemer bi ZDA odločale, kam gre polovica energije – kar bi posredno pomenilo, da gre Rusiji.

Vodja ruske jedrske agencije Rosatom Aleksej Lihačov je po navedbah BBC omenil možnost, da bi Ukrajina lahko uporabljala elektriko, ki jo proizvaja elektrarna, v okviru mednarodnega sodelovanja. Kompromis glede tega vprašanja morda ni nepremostljiv, vendar bi zahteval določeno raven zaupanja med sosednjima državama.

Napredek brez zaupanja

Težko si je predstavljati znaten napredek pri največjih spornih točkah, ko je tako malo zaupanja. Ko je Trump ta teden namignil, da si Putin »želi videti uspeh Ukrajine ... vključno z dobavo energije ... po zelo nizkih cenah«, Zelenski ni verjel niti besedi.

Rusija je marca 2022 zasedla največjo evropsko jedrsko elektrarno v Enerhodarju. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters

Tudi Rusija ni pokazala veliko zaupanja v Kijev, ko je obtožila ukrajinske sile, da so z droni ciljale na Putinovo rezidenco v Novgorodski regiji, čeprav niso priložili nobenih dokazov o napadu.

Bi lahko Ukrajinci glasovali o sporazumu?

Ukrajinski voditelj je navedel javnomnenjske ankete, ki kažejo, da si 87 odstotkov Ukrajincev želi miru, hkrati pa jih 85 odstotkov zavrača umik iz Donbasa, poroča BBC.

Zato meni, da nobene odločitve o usodi Donecka ali širšega 20-točkovnega načrta ni mogoče sprejeti brez ljudskega glasovanja in 60-dnevnega premirja za pripravo: »Referendum je način, da ga sprejmemo ali ne.«

Tudi to je potencialna sporna točka, saj Kremelj trdi, da bi začasno premirje le podaljšalo konflikt in vodilo do ponovnih sovražnosti. Trump je dejal, da razume Putinovo stališče.

Toda Zelenski meni, da brez takega glasovanja dogovor ne bi bil veljaven, kar le še povečuje seznam težkih vprašanj, ki jih je treba rešiti.