Bo Rusija preizkusila Nato? Skrivnostni obisk šefa Cie še vedno buri duhove

Nenavadna pot direktorja Cie Johna Ratcliffa v Moskvo je v Evropi sprožila vprašanja o morebitnem ruskem preizkušanju Nata, zlasti v baltskih državah. Dokazov o neposrednih pripravah na napad ni, opozarjajo pa vojaški in obveščevalni krogi, da bi Moskva lahko skušala preveriti pripravljenost zavezništva z incidentom. Ruski odposlanec medtem opozarja na vse večje tveganje napačne presoje zaradi pomanjkanja neposrednih stikov.

Ameriški mediji so poročali, da je bil namen njegovega obiska Moskvo opozoriti pred napadom na katero od članic Nata, posebej na Estonijo, Latvijo in Litvo. V ozadju naj bi bile ocene, da bi Rusija ob zastalem konfliktu v Ukrajini lahko poskušala preveriti, kako bi se zavezništvo odzvalo na omejeno vojaško provokacijo, ter ali bi v skladu s petim členom severnoatlantske pogodbe članice nastopile enotno.

Za zdaj ni znakov, da bi Rusija okoli baltskih držav zbirala sile v obsegu, kakršen je bil viden pred invazijo na Ukrajino leta 2022. Tudi evropski vojaški krogi ne govorijo o tem, da bi se Moskrva pripravljala na napad, opozarjajo pa, da morebitno preizkušanje Nata ne bi nujno zahtevalo velike vojaške operacije.

Po ocenah ameriškega inštituta za preučevanje vojne (ISW) bi lahko morebiten ruski korak vključeval napad z droni ali raketami ali pa manjši vdor na ozemlje članice Nata. Cilj takšne operacije ne bi bil nujno zavzetje ozemlja, temveč preverjanje, ali bi članice zavezništva

Prav takšna omejena in dvoumna operacija bi bila lahko nevarna, ker bi otežila hitro presojo, ali gre za naključen incident, provokacijo ali načrtovan napad.

Pripadniki posebne operativne enote GSG 9 nemške zvezne policije med vajo v primeru posredovanja proti hibridnim grožnjam. FOTO: Afp

Eden od evropskih vojaških virov je za Euronews ocenil, da obveščevalne službe že več mesecev opažajo znake, ki bi lahko kazali na možnost ruskega poskusa izkoriščanja spremenjene ameriške politike do evropske varnosti. Washington od evropskih zaveznic zahteva večjo odgovornost za lastno obrambo, ZDA pa hkrati spreminjajo svojo vlogo v evropski varnostni arhitekturi.

To po tej oceni Moskvi ne daje nujno razloga za napad, bi pa lahko ustvarilo vtis priložnosti za preverjanje odziva zavezništva.

Baltske države ne spreminjajo ocene nevarnosti

Baltske države so se na ugibanja odzvale previdno. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je dejal, da je treba možnost ruskih provokacij jemati resno, vendar se ocena neposredne vojaške grožnje ni spremenila. Tudi Latvija ocenjuje, da je nevarnost konvencionalnega ruskega napada trenutno majhna.

Estonski predstavniki so že prej zavračali opozorila, da bi se Rusija pripravljala na napad na baltske države. Aprila je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da bi ruske vojaške priprave lahko napovedovale novo mobilizacijo in morebitno ofenzivo proti Ukrajini ali Baltiku. Tallinn je takrat sporočil, da njegova obveščevalna ocena takšnega dogajanja ne potrjuje.

Pozneje sta bila bolj previdna Litva in Latvija. Litovski predsednik Gitanas Nausėda je opozoril na možnost omejenih napadov na kritično infrastrukturo, tudi na energetske in prometne objekte. Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs pa je opozoril, da bi Moskva lahko poskušala preizkusiti pripravljenost Nata na uporabo petega člena, ne da bi začela obsežno invazijo.

Rusija poziva k več dialoga

Nikolaj Korčunov, ruski odposlanec na Norveškem in nekdanji namestnik ruskega veleposlanika pri Natu je za Politico dejal, da se zaradi pomanjkanja dialoga med Rusijo in Zahodom pomembno povečujejo tveganja vojaškega spopada.

Po njegovem bi bilo treba obnoviti komunikacijo na vseh ravneh, predvsem med vojaškimi strukturami. Neposredni stiki bi lahko zmanjšali možnost, da bi incident zaradi napačne razlage ali napačne presoje prerasel v širši konflikt.

FOTO: Afp

Nato sicer pravi, da med stranema še obstajajo različni kanali za komunikacijo. Vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich, je pripravljen na vojaški dialog z načelnikom ruskega generalštaba Valerijem Gerasimovom, so za Politico povedali v Natovem poveljstvu. Ni pa jasno, ali je med njima v zadnjem času prišlo do neposrednega pogovora.

ZDA so februarja napovedale obnovitev dialoga na visoki vojaški ravni z Rusijo. Namen naj bi bil povečati preglednost in zmanjšati nevarnost stopnjevanja.

Korčunov meni, da bi bilo treba te stike še okrepiti. Še posebej pomembna bi bila po njegovem neposredna komunikacija med najvišjimi vojaškimi predstavniki.

Kaj je Ratcliffe iskal v Moskvi?

Obisk direktorja Cie v Moskvi še vedno ostaja predmet ugibanj. Nekdanji estonski predsednik Toomas Hendrik Ilves je za Euronews izrazil precejšnje dvome, da so bile baltske države glavni razlog za Ratcliffovo pot. Po njegovem bi bila za Washington lahko pomembnejša Rusija in njena podpora Iranu.

Evropski vojaški vir je po drugi strani ocenil, da je že sama odločitev, da v Moskvo odpotuje direktor Cie, znak, da je Washington informacije, ki jih je želel posredovati ruski strani, ocenil kot dovolj občutljive in nujne za osebno posredovanje.

Pri tem je pomembna tudi zgodovinska vzporednica. Novembra 2021 je v Moskvo odpotoval takratni direktor Cie William Burns. ZDA so bile tedaj vse bolj zaskrbljene zaradi ruskega kopičenja vojske ob ukrajinski meji. Nekaj mesecev pozneje je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino.