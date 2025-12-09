Bo Slovenija sprejela azilante, plačala ali ponudila pomoč?

Uveljavitev novega migracijskega in azilnega pakta 12. junija prihodnje leto bo za EU prelomnica. Več kot desetletje po izbruhu velike begunske krize, ki je zatresla staro celino, bo v praksi začel delovati bolj celovit in predvidljiv sistem. V dolgih letih pogajanj je bilo eno od najtežjih vprašanj, kako bo organizirana solidarnost z državami, ki so pod najmočnejšim pritiskom.

Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle po zasedanju v ponedeljek v Bruslju ni razkrila, za katero obliko solidarnosti z državami pod največjim migracijskim pritiskom se je odločila Slovenija, saj je bila informacija pod stopnjo zaupnosti. Omenjala je tako premeščanje prosilcev za azil kot finančni prispevek. Kdaj bodo javno objavili podatek, še ni znano.