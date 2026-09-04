Bo Trump Evropi zaračunal tudi Bidnovo pomoč Ukrajini?

Republikanski predsednik Donald Trump od Evropske unije že pobira denar za ameriško orožje Ukrajini, zdaj hoče zaračunati še pretekle pošiljke. S to zahtevo je odgovoril »novinarskim izmečkom, ki navajajo, da so zaloge izstrelkov in streliva nevarno nizke,« kot je zapisal na svojem družbenem omrežju truth social.

Streliva srednje in visoke tehnološke stopnje imajo tako rekoč v neomejenih količinah, je dodal, »veliko več, kot pa bi lahko kdajkoli uporabili v tej ali kateri koli drugi vojni (ki ni zelo verjetna).« Poudaril je, da novo strelivo proizvajajo hitro kot še nikoli in ga spravljajo za morebitne nujne potrebe. »Vzeli si ga bomo zase, za ZDA, raje kot pa ga propadali drugim.« Takoj nato je zapisal, da se bodo prodaje zaveznikom kmalu spet začele, a tudi, da je prejšnji predsednik Joe Biden Ukrajini podaril za stotine milijard dolarjev streliva. »Evropa bi plačala, če bi le vprašali, zato pa bomo mi, pa čeprav za nazaj! Hvala za pozornost v tej zadevi.«