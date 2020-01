Bo Trump s carinami lomil roke EU?

Ameriški in kitajski bankovec Foto Jason Lee Reuters

Diktiranje trgovinskih pogojev

Bo morala posredovati predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen? Foto Frederick Florin Afp

New York – Tik pred sklenitvijo prve faze trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko je v ameriško prestolnico prispel evropski trgovinski komisar. Čeprav milijardni dogovor med Pekingom in Washingtonom tali led med gospodarskima velikankama, so v Bruslju še naprej zaskrbljeni zaradi »moža carin« v Beli hiši.Republikanski predsednikje z visokimi carinami dosegel kitajsko privolitev v nakupe ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov v višini 200 milijard dolarjev, takoj po podpisu pa hoče nadaljevati pogajanja o intelektualni lastnini in protekcionističnih ukrepih, ki jih očita Kitajski. Toda v volilnem letu mu bo že gigantska spodbuda ameriški industriji in kmetijstvu prinesla veliko točk, če bodo Kitajci držali obljube. Da bi jih prepričali, so v Washingtonu azijsko velikanko umaknili s seznama valutnih manipulatorjev, bo zdaj na vrsti za Trumpovo carinsko privijanje Evropska unija?Ameriški republikanec očita Evropski centralni banki zmanjševanje menjalne vrednosti skupne evropske valute in se je doslej spravljal zlasti na nemški avtomobilski in drug izvoz. Dizelski škandal je močno prizadel osrednjo evropsko gospodarsko velesilo; novembra lani so nemški izvozniki izvozili za skoraj tri odstotke manj kot leto pred tem. Nemci so za to okrivili tudi trgovinski spopad med Pekingom in Washingtonom, a se bodo morali ubadati tudi z reformami svojega gospodarstva. Trumpa zdaj bolj kot avtomobili moti Severni tok 2, ki naj bi podvojil pritok zemeljskega plina neposredno v Nemčijo. Podjetjem, ki sodelujejo pri tem, je že določil sankcije. Nova naftna in plinska velesila ZDA očita evropskim državam kupovanje ruskega plina ob gigantskih ameriških stroških za njihovo obrambo v okviru severnoatlantske vojaške zveze Nato.Republikansko administracijo jezijo tudi evropske subvencije Airbusu in primanjkljaj pri kmetijskih izdelkih, trenutno pa zlasti francoski digitalni davek, ki je najbolj prizadel prav ameriške tehnološke velikane. Trump je zagrozil s kazenskimi carinami na izvoz francoskega vina in drugih luksuznih izdelkov v ZDA v obsegu 2,4 milijarde dolarjev. V Bruslju upajo, da bodo našli rešitev v okviru OECD, če ne zdaj v Washingtonu, pa prihodnji teden v Davosu, kjer pričakujejo tako Trumpa kot predsednico evropske komisijeDosedanji uspehi pri diktiranju trgovinskih pogojev vrsti držav s Kitajsko na čelu Evropi napovedujejo nove pritiske, potem ko se je nekdanjemu predsedniku evropske komisijepoleti 2018 že posrečilo vsaj nekoliko zgladiti spor. To se je zgodilo zaradi tega, ker so se predsednikovi svetovalci zavedali pomembnosti čezatlantskih odnosov, pa tudi zaradi kemije med Junckerjem in ameriškim predsednikom. Irski trgovinski komisar se bo moral pri tem šele dokazati. Z besedami o Trumpovih trgovinskih napakah v intervjuju je tako razjezil Washington, da so poklicali na zagovor veleposlanika EU