Bo Trump zapustil Tajvan?

Pete Hegseth je pred letom dni na pomembnem azijskem varnostnem forumu v Singapurju opozoril, da bi lahko bila kitajska invazija na Tajvan »neizogibna«. Toda ko je ameriški obrambni minister nedavno ponovno obiskal to državo, v svojem govoru besede »Tajvan« niti omenil ni.

Lani je Hegseth izjavil, da se ZDA osredotočajo na »odvračanje agresije komunistične Kitajske«. Tokrat pa je obrambnim ministrom in vojaškim predstavnikom na konferenci Shangri-La Dialogue dejal, da so odnosi med Kitajsko in ZDA najboljši v zadnjih letih.

Pa vendar je kitajska Ljudska osvobodilna vojska (PLA) v zadnjih 12 mesecih svoje grozeče ravnanje v Tajvanski ožini le še okrepila. Kitajska vojaška letala vse pogosteje preletavajo sredinsko črto v ožini, ki je dolgo veljala za neuradni varovalni pas za ohranjanje stabilnosti.

Še en znak naraščajočega pritiska je, da ladje kitajske mornarice in obalne straže vse pogosteje plujejo okoli celotnega otoka. Admiral Samuel Paparo, vodja ameriškega indopacifiškega poveljstva, je opozoril, da je treba vaje Ljudske osvobodilne vojske obravnavati kot »vaje« za vojaško akcijo.