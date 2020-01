Bo v Berlinu več pripravljenosti za pomiritev razmer v Libiji? 

Ta teden se je z generalom Haftarjem srečal grški premier Kyriakos Mitsotakis. FOTO: Costas Baltas/Reuters



Da Libija ne postane nova Sirija ...

Na mednarodno konferenco v Berlin prihajajo predstavniki držav, ki so bolj ali manj neposredno vpletene v konflikt v Libiji. Po neuspešnem poizkusu pred dnevi v Moskvi bo danes nova priložnost za dogovor o zajezitvi konflikta.Ali bosta v Berlin pripotovala tudi libijska nasprotnika, predsednik mednarodno priznane vlade v Tripolijuin uporniški general, ni znano. Na pogovorih bosta poleg evropskih in bližnjevzhodnih držav sodelovala turški predsednik, ki podpira Saradža, in ruski predsednik, ki skupaj z Združenimi arabskimi emirati, Egiptom in, denimo, Jordanijo podpira Haftarja in njegove enote. V Berlin prihaja tudi ameriški državni sekretar, čeprav se ZDA ne uvrščajo med najvidnejše zunanje države, vpletene v konflikt.Medtem ko sile generala Haftarja nadaljujejo z obleganjem Tripolija – januarski dogovor o prekinitev ognja iz Moskve ni bil uresničen –, je dogajanje zaostrilo še petkovo zaprtje pristanišč za izvoz nafte na vzhodu države. Z ukrepom, ki je oblast v Tripoliju prikrajšal za pomemben delež dohodkov, Haftar želi doseči preklic dogovora med tripolijsko vlado in Turčijo, ki ji pomaga z vojaškim kadrom, piše medijska hiša Al Džazira.Nemški zunanji ministerje pred današnjim srečanjem menil, da so pogovori nujni za preprečitev stopnjevanja konflikta v Libiji. Da, povedano z njegovimi besedami, »Libija ne postane druga Sirija«, še piše Al Džazira. Posebni odposlanec Združenih narodov za Libijoje v intervjuju za Radio 4 (BBC) pozval države, naj se v konflikt v Libiji prenehajo vmešavati s pomočjo v obliki plačanih borcev, orožja, financiranja in neposredne vojaške pomoči. Prav tako je izrazil pričakovanje o spoštovanju embarga na dobavo orožja v Libijo, ki ga predvidevajo resolucije varnostnega sveta Združenih narodov.