Bo za Goloba neželenemu Dodiku Janša odprl mejo?

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    Milorad Dodik, takrat še v vlogi predsednika Republike Srbske, je pred slabimi štirimi leti takole hodil po slovenskih tleh, zdaj ni več predsednik in v Slovenijo legalno ne more, ker mu je vlada Roberta Goloba izrekla prepoved vstopa. FOTO:Jure Eržen
    Novica Mihajlović
    12. 8. 2026 | 05:00
    12. 8. 2026 | 06:12
    5:22
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    Vprašanje, ali bo vlada Janeza Janše po Netanjahuju odmrznila tudi prepoved vstopa Miloradu Dodiku, v teh dneh presega osebne zamere in domače politične obračune, saj zadeva širšo sliko slovenske zunanje politike do Zahodnega Balkana in Bosne in Hercegovine. V času, ko Evropska unija in ZDA poostreno spremljajo akterje, ki spodkopavajo ustavni red BiH, bi lahko umik sankcij proti Dodiku, na seznamu neželenih oseb od septembra lani, pomenil opazen zasuk Ljubljane v regiji.

    Članek razkriva ozadja prvotne odločitve Golobove vlade, neuradne sume o sumljivem kapitalu v Sloveniji, politične povezave med SDS in strankami v Srbiji ter Republiki Srbski, pa tudi, zakaj nekateri analitiki dvomijo, da Slovenija res »dolguje« kakšno gesto srbskim oblastem. Ali bo nova vlada v primeru Dodika sledila isti logiki kot pri Netanjahuju ali raje upoštevala varnostne pomisleke – ostaja odprto vprašanje.

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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