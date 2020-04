FOTO:Bo zaradi posledic pandemije vse več držav od Kitajske zahtevalo odškodnino?

Lovec je ustrelil volka, a ga ni ubil. Ranjena žival je pobegnila, nato pa srečala dobrega moža, ki ji je rešil življenje. Ko si je volk opomogel, je rešitelju dejal: »Rešil si me pred smrtjo, a jaz sem zdaj lačen. Če si mi že pomagal, mi zdaj dovoli, da te pojem.«Na to kitajsko basen iz 13. stoletja je v članku, objavljenem v Global Timesu, spomnil voditelj na kitajski osrednji televiziji Li Jiaming. Ta basen se prenaša iz roda v rod, pravi Li, tako kot se prenaša kitajska sposobnost prepoznavanja slabega in dobrega človeka. Zdaj je to nujno bolj kot kdaj prej, je prepričan, kajti zdi se, da se zlobni volk vrača iz ...