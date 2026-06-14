Bodo mirovni sporazum ZDA podpisali virtualno?

Potem ko je iranski zunanji minister Abas Aragči napovedal podpis mirovnega sporazuma z ZDA, so pred izpostavo zunanjega ministrstva v Mašhadu včeraj izbruhnili protesti. Množica je vzklikala »smrt nečastnemu Aragčiju«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ameriškega medija Axios pa naj bi sporazum danes podpisali virtualno.

Del iranskih vplivnih osebnosti nasprotuje mirovnemu sporazumu, ki naj bi ga po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisali še danes. Po navedbah AFP namreč menijo, da ni v interesu Irana in da bi mu odvzel vpliv nad Hormuško ožino. Iranske pogajalce obtožujejo, da so za sklenitev sporazuma preveč popuščali.

Podrobnejša vsebina sicer ni jasna, Aragči pa je v petkovem pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine.

Prva točka: odprava blokade v Hormuški ožini

»Pomorsko blokado je treba popolnoma odpraviti. To je prva točka, omenjena v sporazumu,« je dejal Aragči. Po njegovih trditvah je Iran trdno odločen, da upravljanje Hormuške ožine ne bo več enako kot prej in da z Omanom o tem še potekajo pogovori.

Čeprav je Teheran včeraj zanikal napovedi, da bo sporazum podpisan že danes, pa se bo po poročanju Axiosa to vendarle danes tudi zgodilo, vendar ne v živo, pač pa na daljavo oziroma elektronsko, kot so zapisali.

»Pričakovati je, da bodo danes pripravili virtualni sestanek in elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje Hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu,« še navaja ta ameriški spletni novičarski medij.