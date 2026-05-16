Nekatera združenja vojnih veteranov iz Republike Srbske so se vključila v priprave na ponovno­ uvedbo služenja vojaškega roka v sosednji Srbiji. V tednu, ko je visoki predstavnik Christian Schmidt napovedal predčasen umik s položaja in ponovno obudil strah za varnost te države, so zagovorniki celovite BiH novico o sodelovanju veteranov iz Republike Srbske s srbskimi vojaškimi­ oblastmi lahko razumeli zgolj kot provokacijo.

»Poveljstvo prevzemam z globoko hvaležnostjo in jasnim namenom. V času pomembnih sprememb v naših oboroženih silah naša zaveza ostaja nespremenjena: okrepiti obrambne in varnostne institucije Bosne in Hercegovine, poglobiti partnerstvo z Natom ter podpreti varno in stabilno prihodnost za vse državljane BiH. Z zavezniki bomo še naprej podpirali stabilno in varno Bosno in Hercegovino ter miren Zahodni Balkan.« S temi besedami je včeraj v Natovem oporišču Butmir pri Sarajevu ameriški brigadir James C. Fowler prevzel poveljstvo Natovih sil v BiH.