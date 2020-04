Bodo newyorške žrtve pokopavali kar v mestnih parkih?

Pogled na newyorški Manhattan. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

New York – Največje ameriško velemesto ima žal tudi daleč največje število obolelih in žrtev novega koronavirusa. Če se bo nadaljevalo tako, bodo pokojne začeli pokopavati v mestnih parkih. V vsaki vrsti bodo pokopali deset krst, je sporočil član mestnega sveta, in čeprav napoveduje dostojanstvene in urejene začasne pokope, v sporočilu na twitterju tudi priznava, da bo za Newyorčane to zelo težko.Mestni parki so sveti za Newyorčane. Odkar so v devetdesetih letih minulega stoletja iz njih spodili preprodajalce mamil in druge zločince, so jih prebivalci najgosteje naseljenega ameriškega velemesta vzeli za svoje oaze svežega zraka, dnevne sobe, letovišča, telovadnice in še kaj. Napovedi mestnih oblasti, da bodo morda vsaj nekatere spremenili v začasna pokopališča žrtev covida-19, je za mnoge neznosna. A je bolezen v zvezni državi New York doslej zahtevala skoraj pet tisoč žrtev, kar je slaba polovica vseh ameriških, krize pa še ni konec.Tvit je vzbudil skoraj panične odgovore in mestni svetnik iz manhatnskih četrti Upper West Side in zahodni Harlem je pojasnil, da bodo to naredili le v skrajnem primeru. Guverner zvezne države New Yorkin predsednik ZDAverjameta, da bodo najhujše dočakali kmalu, v velemestu že konec tega tedna, če se bodo meščani še naprej držali vladnih smernic za upočasnitev epidemije. Trump je v nedeljo govoril o luči na koncu tunela in Newyorčani vsekakor upajo, da se ne moti. Začasni pokopi v parkih bi bili pika na i grozljive tragedije, zaradi katere že zdaj pred bolnišnicami stojijo dolge vrste tovornjakov mrtvašnic, v Centralnem parku so uredili tudi začasno bolnišnico za virusne bolnike.