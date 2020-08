Bodo Rusi presenetili z novim sputnikom?

»Rusija bo od začetka prihodnjega leta proizvedla več milijonov vakcin proti covidu-19 na mesec,« je danes za tiskovno agencijo Tass povedal ruski minister za industrijo in trgovino Denis Manturov. V zvezni službi za nadzor nad zaščito pravic potrošnikov so ugotovili, da trenutno v 17 ruskih raziskovalnih ustanovah preizkušajo kar 26 cepiv, ki so bila izdelana s šestimi tehnološkimi postopki.Izdelavo prvega načrtujejo septembra, drugega bodo začeli izdelovati oktobra. Rinat Maksjutov, ki vodi zvezni raziskovalni center za virologijo in biotehnologijo Vektor, je za državno televizijo povedal, da bodo vakcino začeli izdelovati ...