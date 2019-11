FOTO:Bodo morali tesni sodelavci Donalda Trumpa vendarle pričati?

Don McGahn. Foto Brendan Smialowski Afp

Slavnost za herojskega psa Conana. Foto Tom Brenner Reuters

Purana v elitnem washingtonskem hotelu. Foto Win Mcnamee Afp

New York – Washington se trese od škandalov s predsednikomv glavni vlogi in se bo morda še bolj, saj je sodnica nekanjemu glavnemu pravniku Bele hišeukazala pričanje v kongresu. Zahteva odbora predstavniškega doma za pravodosje izvira še iz preiskave ruskega vmešavanja v ameriške volitve 2016 pod taktirko posebnega preiskovalca, a je lahko, če je ne bo zavrnilo prizivno sodišče, znamenje tudi za številne druge Trumpove sodelavce . Številni med njimi nočejo ali pa jim nio dovoljeno pričati pred preiskavo razrešitve zaradi tako imenovane ukrajinske afere.Če ne bo na višji stopnji preklicana odločitev sodnice, ki jo je imenoval še Trumpov demokratski predhodnik, bodo Američani vendarle slišali pričanja političnih osebnosti kot nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnostali nekdanji minister za energijo. Ta izjavlja, da je bil sedanji predsednik izbran od Boga, kar morda ne bi bilo slabo ob poročilih, da je eden od pomagačev predsednikovega osebnega odvetnikakongresni preiskavi posredoval fotografije ter video in zvočne posnetke. Nekateri od njih niso v korist ne nekdanjemu newyorškemu županu niti predsedniku.Ob tem zbledijo celo ugibanja, da je anonimni avtor razvpite knjige o kaosu v Trumpovi Beli hiši z naslovom Opozorilo (A Warning) pisec govorov nekdanjega obrambnega ministraiz revije The New Republic, sam nekdanji pisec govorov predsednika, je analiziral njegov način pisanja, Snodgrass pa novinarjem, ki so ga povprašali o tem, ni zanikal te možnosti. Trumpovi prvrženci še naprej trdijo, da gre za lov na čarovnice in predsednik je v ponedeljek raje sprejel – psa, ki je pomagal obračunati s terorističnim voditeljem Islamske državeBelgijskega ovčarjaso za to priložnost pripeljali z Bližnjega vzhoda, ameriški predsedniški par pred zahvalnim dnem po tradiciji rešil življenje puranoma. »« in »«, kot so ju imenovali, bi se lahko do naravnega konca svojega življenja spominjala tudi nastanitve v luksuznem hotelu Willard na Pensilvanski aveniji pred sprejemom pri predsedniku države – če bi imela kaj takšnega v glavi, seveda.